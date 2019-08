Das sind die teuersten Apps der Welt

iVIP Black

Platz eins in der Hitliste der teuersten Apps ist so exklusiv, dass nicht mal die Suche im App Store die Anwendung finden kann. Über die manuelle Suche werden wir dann aber doch noch fündig. Dankenswerterweise wird hier nicht auf das nervige Freemium-Modell gesetzt. Stattdessen können wir die App für den läppischen Festpreis von 1099,99 Euro direkt auf unser Gerät herunterladen. Mitgeliefert wird jede Menge Luxus. Über die Anwendung vermittelt der Anbieter nämlich allerlei besondere Services. In Partner-Hotels gibt es so beispielswiese kostenlose Upgrades.

Auch einen Concierge auf Abruf oder die Bestellung von Privat-Jets ist möglich. Ebenfalls inkludiert ist eine Vorzugsbehandlung bei den exklusivstäten Events der Welt. Praktischerweise bietet iVIP seine App auch noch in der Red-Version an. Hier können auch die ärmsten unter uns in die teuerste Anwendung der Welt reinschnuppern. Die Sample-Ausgabe ist nämlich kostenlos.

iVIP Black ist um 1099,99 Euro für iOS erhältlich. iVIP Red ist kostenlos für iOS erhältlich.