Journey: Ein geheimnisvolles Adventure zum Relaxen

Einzigartiges Feeling

Um die Stimmung bei Journey so rund wie möglich zu gestalten, setzten die Entwickler auf ein sauberes Interface. Statt Lebenspunkte und Energie über irgendwelche Anzeigen darzustellen, hat man sämtliche Infos in die Umgebung verpackt. So erfahren wir beispielsweise über das Licht an unserem Schal, wieviel Sprungkraft noch verbleibt. Neben Sprüngen sind außerdem Reden und Gehen essenzieller Bestandteil des Gameplays, um die Spitze des Berges erreichen zu können.

Im Gegensatz zu vielen anderen Spielen gibt es in Journey deutlich weniger Feedback. Statt gesammelter Punkte oder dem Erreichen neuer Level geht es rein um das Sammeln neuer Erfahrungen. Es gibt also keine echten Anhaltspunkte zum Spielfortschritt oder zum Abschneiden. Die Stärke von Journey liegt aber sowieso weniger im Gameplay selbst. Stattdessen überzeugt das Spiel mit einer einzigartigen Atmosphäre, die über Musik und Grafik erzeugt wird.

Viele kleine Details, wie etwa Sand, der sich in der Kleidung verfängt und im Sonnenlicht zu Schimmern beginnt, sorgen für Wohlfühlmomente. Die Rufe unserer Figur, die zum Aktivieren der magischen Kleidung notwendig sind, stehen in ständigem Einklang mit der Hintergrund- und der Titelmusik von Journey. Jedes dieser einzeln betrachtet kleinen Details machte Journey bereits 2012 zu einem Kunstwerk. Und verleiht dem Spiel auch sieben Jahre später noch eine eigene Magie.