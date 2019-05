Tropico für iOS: El Presidente regiert aus der Hosentasche

El Presidente an der Macht

Die Tropico-Serie gibt es mittlerweile in mehreren Auflagen. Erst kürzlich erschien mit Tropico 6 der neueste Teil für PC, Xbox One und PS4. Der mobile Ableger, der einfach nur Tropico gennant wurde, stammt aber nicht vom neuesten Teil ab, sondern von der älteren Version 3. In der Serie stehen vor allem das Bauen und Management im Vordergrund. Als Machthaber über die fiktive Bananenrepublik Tropico, gilt es den Inselstaat auszubauen und zu einer Welt-Wirtschaftsmacht zu formen.

In der Rolle des El Presidente diktieren wir dabei, was wo gebaut wird, mit wem gehandelt wird und mit welchen Geschäften wir uns zur Wirtschaftsmacht hangeln wollen. Tropico zeichnet sich vor allem durch die umfassenden Verwaltungsmöglichkeiten im Spiel aus. Gerade Anfänger werden etwas Zeit benötigen, um sich einzugewöhnen. Dank umfangreicher Tutorials ist der Einstieg zwar langsam, aber gut erklärt. Grundsätzlich hat das Spiel eine gute Lernkurve. Man gewöhnt sich recht schnell an die verschiedenen Mechanismen.

Beim Spielstart wird uns zur Wahl gestellt, ob wir das einfache oder fortgeschrittene Tutorial durchmachen möchten. Grundsätzlich empfiehlt es sich beide zu erledigen, um Kampagne und Sandbox-Modus ohne größere Komplikationen spielen zu können. Beim Start der Herausforderung gilt es zuerst unseren Avatar zu erstellen. Nicht nur das Aussehen gilt es zu wählen, auch die Eigenschaften des Machthabers müssen bestimmt werden. Ob El Presidente eine Alkoholproblem hat oder ein Fan der Demokratie ist, hat dabei Auswirkungen auf die Story und die Entwicklungen im Spiel.

In der Kampagne, die aus insgesamt 15 Missionen besteht, gilt es vor allem Geduld zu beweisen. Ziel ist es hier erstmal, 8000 Einheiten Landwirtschaftsgüter zu exportieren. Um dieses Ziel zu erreichen, braucht es etwa Farmen und Unterkünfte für Arbeiter. Die Infrastruktur für Handel muss geschaffen werden und die Bevölkerung möchte selbstverständlich auch gut leben. Die Balance zwischen ausreichendem Geld, glücklichen Bewohnern und Fortschritt ist die große Herausforderung, die uns hier antreibt.