Das sind die besten Kult-Games für iOS und Android

Die Spieleindustrie hat es heutzutage nicht mehr ganz so leicht. Für größere Projekte werden Millionen in die Hand genommen. Hunderte Entwickler basteln jahrelang an einem Projekt und werden dabei in die Überstunden-Hölle geschickt. Und am Ende kommt ein AAA-Titel raus, über den doch wieder nur alle meckern. Manchmal sind es Kleinigkeiten, die mitunter zurecht kritisiert werden. Mittlerweile viel zu oft entstehen aber gleich ganze Shitstorms gegen neuerschienene Spiele, auf die eigentlich lange hingefiebert wurde. Auch so mancher Entwickler mag sich dabei denken: „Früher war alles einfacher“.

Kultspiele wie Doom, Lemmings und Konsorten mussten damals noch nicht mit so exzessiver Kritik kämpfen. Zwar gab es sicherlich auch an den Retro-Titeln Makel. Doch Plattformen wie Twitter und Reddit, wo sich ganze Communities zum Mob vereinen, existierten damals noch nicht. Auch deshalb blicken viele gerne zurück auf die Klassiker, die meist auf PC aber auch den Ur-Konsolen gespielt wurden. Von diesen Kult-Games gibt es mittlerweile jede Menge Ableger und Retro-Portierungen für Smartphone und Tablet.