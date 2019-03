There is no Game

Wohl eines der besten Spiele für Menschen, die Gaming hassen. In „ There is no Game“ ist der Name Programm. Denn es gibt hier kein Spiel. Zumindest in der Theorie. Praktisch spielen wir hier nichts. Was manche wiederum als Spielen interpretieren würden. Fakt ist aber, dass das Spiel nicht lädt.

Den der Ladebildschirm sagt eindeutig „Lädt nicht“. Was dann bedeutet, dass hier gar kein Ladebildschirm vorhanden ist. Weil es kein Spiel gibt, oder weil das Spiel der nicht vorhandene Ladebildschirm ist? Fragen über Fragen, die beim Download der App ganz bestimmt nicht beantwortet werden. Denn es gibt hier einfach kein Spiel. Oder vielleicht doch?

There is no Game ist kostenlos für Android erhältlich.