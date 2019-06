Die besten Tetris-Games für iOS und Android

Honeycomb

Wer schon seit Jahrzehnten Tetris spielt, könnte vielleicht etwas Abwechslung vertragen. Statt ein Rechteck zu befüllen geht es in "Honeycomb" darum, in einem Hexagon die Blöcke einzupassen. Das kleine Sechseck ist dabei logischerweise an den Seiten deutlich breiter, was selbst für geübte Tetris-Spieler eine neue Herausforderung darstellen sollte.

Auch die Formen wurden extra angepasst. Zwar gibt es weiterhin L-Stücke oder längliche Klötze. Formen, die mehr an eine Schüssel erinnern, erfordern aber erhöhte Konzentration. Ansonsten ist Honeycomb relativ simpel aufgebaut. Der Entwickler hat erfreulicherweise auf großen Schnickschnack verzichtet. Stattdessen gelangen wir beim Starten sofort ins Spiel und finden abseits von einem Restart-Button und den Einstellungen keine zusätzlichen Elemente.

Honeycomb ist kostenlos für iOS erhältlich.