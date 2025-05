Partner von Theranos-Gründerin sammelt Geld für eigenes Bluttest-Start-up

Elizabeth Holmes Unternehmen Theranos entwickelte Bluttests, die schnelle und genaue Diagnosen bieten sollten. Doch 2018 stellten sich die Versprechungen als falsch heraus, Theranos wurde aufgelöst und Holmes wegen Betrugs verurteilt.

➤ Mehr lesen: Theranos-Gründerin zu 11 Jahren Haft verurteilt

Während sie derzeit ihre mehr als 11-jährige Haftstrafe verbüßt, hat ihr Partner Billy Evans ein neues Gesundheits-Start-up gegründet, wie die New York Times berichtet. Haemanthus, wie die im Februar 2024 angemeldete Firma heißt, will auf Basis von Blut-, Urin- und Speichelproben Krankheitsdiagnosen bereitstellen. „Haemanthus“ ist der botanische Name von Buntblumen, einem Narzissengewächs, das vor allem in Südafrika verbreitet ist.

Große diagnostische Versprechen

Zunächst will das Startup Haustiere auf Krankheiten testen, und seinen Service später auf Menschen ausweiten. Zum Einsatz kommen soll dafür ein Gerät, das Proben mithilfe eines Lasers auf molekularer Ebene untersucht. Auf einem Marketing-Bild, das die New York Times veröffentlicht hat, wirkt es dem Theranos-Gerät verdächtig ähnlich.

Innerhalb von Sekunden soll das Haemanthus-Gerät z.B. Glukose- oder Hormonwerte ausgeben. Mithilfe von Deep-Learning-Modellen will das Start-up Krebs und Infektionen diagnostizieren. Langfristiges Ziel ist ein briefmarkengroßes Wearable für Menschen.

Profite in der Haustier-Gesundheits-Branche

Haemanthus hatte laut Marketing-Materialien ein Startkapital von etwa 18,5 Millionen US-Dollar, die von Freunden, Familie und weiteren Unterstützern stammten. Doch das reicht Evans nicht, er will laut New York Times mehr als 50 Millionen US-Dollar von Investoren gewinnen.

Die Haustier-Gesundheits-Branche verspricht große Profite. Krebs-Screenings alleine sind in den USA ein Milliardenmarkt.