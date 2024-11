6 Beispiele für die technologische Revolution in der Medizin

Alarm! Die Smartwatch vibriert, es beginnt ein 20-sekündiger Countdown. Sie hat durch ihre Sensoren erkannt, dass ihr Träger gerade einen Herzstillstand erleidet.

Da der Countdown nicht abgebrochen wird, kontaktiert die Uhr automatisch den Notdienst und übermittelt den Standort des Patienten. Die Rettungskräfte sind schnell vor Ort, sie können den Smartwatch-Träger wiederbeleben.

1. Smartwatch

Dieser Notfall ist zwar erfunden, aber möglich. Die neueste Pixel-Smartwatch von Google kann etwa seit Mitte Oktober einen Herzstillstand erkennen. Das Unternehmen betont allerdings, dass die Uhr nicht jeden Herzstillstand zuverlässig erkenne und für Personen mit bestehenden Herzkrankheiten ungeeignet sei. "Man muss immer bedenken, dass solche tragbaren Geräte keine Medizinprodukte sind", sagt Richard Felsinger, Allgemeinmediziner und Experte für Public Health an der Medizinischen Universität Wien. "Sie geben bei manchen Gesundheitsdaten einen guten Richtwert an, können allerdings auch in die Irre führen."

Bereits jetzt zeichnen Smartwatches, Smartphones und auch smarte Ringe allerlei Körperdaten auf: Körpertemperatur, Atemfrequenz, Herzrhythmus, Schlafdaten – das sind alles Informationen, durch die Ärzte frühzeitig Krankheiten entdecken können. "Alles, was man kontinuierlich messen muss, kann man eigentlich bereits am Handgelenk messen oder es wird bald kommen", meint Gerald Urban vom Institut für Mikrosystemtechnik der Universität Freiburg.

2. Blutzucker-Sensor

Zwar nicht am Handgelenk, aber am Oberarm kann man heute bereits kontinuierlich seinen Blutzucker messen. Ein münzgroßer CGM-Sensor (Continuous Glucose Monitoring) ermittelt dank einer feinen Nadel den Glukosegehalt in der zwischenzellulären Flüssigkeit und gibt so kontinuierlich Auskunft über die Werte. Diese werden per Smartphone ausgelesen oder mit einem Sender direkt zur Insulinpumpe übertragen.

Solche Sensoren werden mittlerweile nicht nur von Diabetespatienten genutzt, sondern sind auch unter Sportlern beliebt, die sich dadurch Trainings- und Leistungsverbesserungen versprechen. Der Sensor muss bisher noch alle ein bis 2 Wochen gewechselt werden. Es gibt allerdings bereits implantierbare Sensoren, die monatelang unter der Haut getragen werden können. Einige CGM-Sensoren müssen noch manuell kalibriert werden, der Pieks in den Finger entfällt also nicht.

3. Cochlea-Implantat

Technologie kann Körperfunktionen nicht nur messen, sondern verloren gegangene Funktionen teilweise auch wiederherstellen. „Das Cochlea-Implantat gilt in dieser Hinsicht als Erfolgsgeschichte, auch weil die Anfänge in Österreich liegen“, sagt Urban. Das Ehepaar Ingeborg und Erwin Hochmair zählt zu den Erfindern des Geräts, das Gehörlosen und Schwerhörigen wieder das Hören ermöglicht. Ein Mikrofon, das meist hinter dem Ohr befestigt ist, nimmt Schallwellen auf und wandelt sie in elektrische Signale um. Diese werden drahtlos an eine implantierte Spule übertragen, die im Innenohr sitzt und den Hörnerv stimuliert.

„Solche Implantate, die heute bei Kleinkindern eingesetzt werden, müssen 100 Jahre halten“, sagt Urban. Das sei bei Cochlea-Implantaten aufgrund ihres Einsatzortes möglich, bei anderen Implantaten sieht es allerdings nicht so gut aus. Implantate wie jene der Elon-Musk-Firma Neuralink werden direkt auf die Hirnrinde gesetzt, wo sie sowohl Signale empfangen als auch senden können. Sie dienen quasi als „Bypass“ für beschädigte Nerven und könnten in ferner Zukunft vielleicht blinden Menschen das Sehen und gelähmten Menschen das Gehen ermöglichen.

Noch sei man laut Urban allerdings weit davon entfernt – die Haltbarkeit dieser Geräte im Körper ist zu gering: „Man kann nicht einen Metallklotz ins Hirn setzen. Die Implantate müssen sehr klein und flexibel sein und bestehen daher aus Kunststoff“, sagt Urban. Darunter leidet die Haltbarkeit. „Für eine kurze Zeit, etwa ein bis 2 Jahre, geht das. Alles darüber hinaus ist aber noch eine Utopie.“