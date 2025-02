Eine Ära geht zu Ende: Skype droht baldiges Aus

Skype hätte eigentlich längst das sein können, was heute WhatsApp ist. Stattdessen droht das Aus. Bereits im Mai könnte es mit dem Pionier der Internettelefonie vorbei sein. Das geht aus Code-Zeilen hervor, die in einer Insider-Vorschauversion von Windows entdeckt wurden.

Ob es tatsächlich so weit kommt, ist noch unklar und wurde von Microsoft nicht offiziell bestätigt. Der Mai 2025 wäre ein ambitionierter Zeitplan. Dass Skype aber am Ende ist, liegt auf der Hand. Microsoft hat in den letzten Jahren kaum mehr Arbeit in den Dienst gesteckt, die Nutzer sind längst woanders zu finden oder auf Microsoft Teams umgestiegen.

Der Absturz eines einstigen Riesen

Gegründet wurde Skype übrigens bereits im Jahr 2003 von einem Entwicklerteam in Estland. 2005 wurde es von eBay für 2,6 Milliarden Dollar übernommen. Nach weiteren Wechseln in der Eigentümerstruktur landete Skype schließlich für 8,5 Milliarden Dollar bei Microsoft. Ursprünglich funktionierte Skype als Peer-to-Peer-Netzwerk. Microsoft änderte dies und zentralisierte den Dienst im Jahr 2017 auf seine Azure-Plattform.

2010 zählte Skype mehr als 660 Millionen Nutzerinnen und Nutzer. 13 Jahre später waren es nur noch 36 Millionen. Skype war einer der ersten Online-Dienste, die der klassischen Telefonie gehörig Konkurrenz machte. In seiner Blütezeit im Jahr 2014 wurden etwa mehr 40 Prozent aller internationalen Telefonate über Skype abgewickelt.