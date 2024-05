Messenger ICQ verabschiedet sich nach fast 28 Jahren

"Ah-Oh" - ein Ton, der in den frühen 2000er-Jahren auf Millionen von Computern zu hören war. Er erklang, wenn man eine Nachricht über den Instant Messanger ICQ erhielt. Damals war der Dienst so beliebt, dass die spezielle Identifikationsnummer, über die man sich mit anderen Nutzer*innen verbinden konnte, fast so wichtig war, wie die eigene Telefonnummer.

Jetzt ist Schluss für den Dienst. Der Messenger ICQ werde ab dem 26. Juni nicht mehr funktionieren, teilten die Betreiber am Freitag auf der Website des Dienstes mit. Viele wird es aber überraschend, dass der Dienst überhaupt noch existiert.

