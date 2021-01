Auch ICQ profitiert von WhatsApp-Exodus

Ungeachtet einiger mäßig erfolgreicher Rechtfertigungsversuche und sogar Selbstkritik aus dem Facebook-Konzern strömen weiterhin Massen von WhatsApp-Usern zu alternativen Chatdiensten. Neben populären Diensten wie Signal oder Telegram profitiert auch ein alter Bekannter, der zuletzt nur mehr ein Nischendasein fristete: ICQ. Das Urgestein der Chat-Messenger erlebt derzeit vor allem in Hongkong einen unerwarteten Boom.

Zweifelhafte Popularität

Wie das Wall Street Journal berichtet, schoss ICQ zuletzt in der Liste der am häufigsten heruntergeladenen App zeitweise sogar auf den ersten Platz. Die Zahl der Downloads stieg um das 35-fache an. Dass User aufgrund von neuen Nutzungsbedingungen von WhatsApp auf ICQ umsteigen, ist allerdings zweifelhaft, wenn man sich die jüngere Geschichte des traditionsreichen Messengers ansieht.