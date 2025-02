Wie Birkenpollen allergisch gegen Äpfel machen

Dabei „verwechselt“ der Körper „ Mal d 1 “, einen Eiweiß-Bestandteil in Äpfeln, mit dem Birkenpollen-Allergen „ Bet v 1 “. Isst ein Betroffener einen Apfel, kommt es umgehend zu einer Überreaktion des Immunsystems: Lippen und Zunge schwellen an, Mund und Rachen jucken, die Haut im Gesicht rötet sich. Das Problem ist nicht auf Äpfel begrenzt, betont die Allergologin: „Bet v 1 gehört zu einer Proteinfamilie, die auch in verschiedenen Obstsorten wie Kirschen oder Pfirsichen vorkommt, sowie in Baumnüssen , Karotten oder Soja .“

Jetzt, Ende Februar, blühen schon die ersten Bäume und machen Allergikerinnen und Allergikern das Leben schwer. Die Birkenblüte mit ihren hängenden hellgelben Kätzchen steht in Kürze bevor. „Über 70 Prozent der Birkenpollenallergiker sind von einer Lebensmittel-Kreuzallergie betroffen“, sagt Barbara Bohle , Leiterin des Instituts für Pathophysiologie und Allergieforschung der Medizinischen Universität Wien. In Mitteleuropa betrifft das am häufigsten Äpfel.

Kreuzallergien werden auch „sekundäre Lebensmittelallergien“ genannt, weil sie über den Umweg der Pollen zustandekommen. Im Unterschied dazu gibt es auch „primäre Lebensmittelallergien“, bei denen die Allergie direkt von Proteinen verschiedener Lebensmittel ausgelöst werden. Das betrifft zum Beispiel Kuhmilch, Weizen oder Erdnüsse und tritt oft im Kindesalter auf.

Spezifische Immuntherapie kann helfen

Baumpollen-Allergien können mit einer sogenannten spezifischen Immuntherapie (auch Hypo- oder Desensibilisierung genannt) behandelt werden. Betroffene werden dabei über etwa 3 Jahre lang geringen, aber immer höher werdenden Mengen des entsprechenden Allergens ausgesetzt. Das funktioniert entweder subkutan, also per Spritze unter die Haut, oder sublingual, also mit schnell löslichen Tabletten, die man sich unter die Zunge legt.

Aber: „Eine erfolgreiche spezifische Immuntherapie hilft häufig nicht gegen die Kreuzallergien“, erklärt Bohle. Sie will in ihrer Grundlagenforschung herausfinden, warum das so ist und hofft, dass es innerhalb der nächsten 10 Jahre einen neuen Impfstoff gibt: „Frisches Obst ist bei uns positiv assoziiert, es hat Vitamine, Ballaststoffe, ist gesund. Und dann gibt es Personen, die das nur eingeschränkt konsumieren können. Mein Ziel ist es, diesen Patienten zu helfen.“

Neuer Impfstoff in Entwicklung

„Einen neuen Impfstoff zu entwickeln, dauert sehr lang“, berichtet die Allergologin. Ihr Team arbeitet zunächst mit Blutzellen Betroffener, die in Gewebekulturen mit Allergenen stimuliert werden. Das dafür notwendige Apfel-Allergen „Mal d 1“ kann in reiner Form hergestellt werden. Die Experimente in der Petrischale sind weit weg von den Prozessen im Körper, gewisse Mechanismen müssen danach „in vivo“ analysiert werden. Als Zwischenschritt arbeitet ihr Team am Tiermodell: „Wir versuchen, Mäusen ein humanes Immunsystem zu geben, und testen dann verschiedene Impfstoffvorschläge an ihnen.“