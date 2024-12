Was genau an Pilzen Allergien auslöst

Etwa 3 bis 10 Prozent der Bevölkerung sind laut Schätzungen von einer Pilzallergie betroffen – potenziell also sehr viele Menschen. Genaue Angaben fehlen, denn häufig werden Pilzallergien nicht als solche erkannt. Vielmehr wird bei Betroffenen eher eine andere Allergie vermutet. Insofern ist nicht nur der Forschungsbedarf groß, es ist auch wesentlich, mehr Bewusstsein für dieses Thema zu schaffen. Deshalb will die FH Campus Wien in ihrem Forschungsprojekt "Pilzallergie – Von Allergenmolekülen zur Diagnose und Behandlung von Schimmelpilzallergien" mehr Wissen zu Auslösern einer Pilzallergie generieren, um die Diagnostik und in weiterer Folge Therapiemöglichkeiten zu verbessern.

Sind Pilzen immer mehr ausgesetzt

Ziel des Projekts ist es zunächst herauszufinden, welche Pilze und in weiterer Folge welche Moleküle der Pilze allergische Reaktionen hervorrufen können. "In Zukunft wird das immer relevanter werden", sagt Sandra Pfeiffer vom Forschungszentrum Molecular Biotechnology im Department Applied Life Sciences der FH Campus Wien. "Durch den Klimawandel ändert sich die Pflanzendiversität und dadurch auch die Pilzdiversität. Wir sind immer mehr Pilzen ausgesetzt."

Pilzallergien sind hauptsächlich respiratorischer Natur, Allergene werden also über die Atemwege aufgenommen. Hauptsächlich sind es Pilzsporen, denen Menschen ausgesetzt sind. Sie sind so winzig, dass sie tief ins Lungengewebe eindringen können. Allergene können aber auch in anderen Fragmenten von Pilzen vorhanden sein, etwa in den Hyphen, den fadenförmigen Zellen des Pilzkörpers.