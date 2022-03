Wie Schleimhäute auf Allergene reagieren

Was genau bewirken Pollen in den Epithelzellen in Nase und Lunge? Mehr Wissen darüber könnte künftig Allergikern helfen.

Immer mehr Menschen sind mit Allergien konfrontiert. Die Prozesse von Allergien im Körper werden momentan aber noch unzureichend verstanden. In einem neuen Forschungsprojekt, gefördert von der Stadt Wien MA 23, will die FH Campus Wien mehr Licht in die genauen Vorgänge bringen, die Allergene in der Lunge und in der Nase auslösen.

Barriere mit Signalwirkung

Im Fokus stehen Epithelzellen. Sie kleiden die Schleimhäute des Menschen aus bilden eine Barriere gegen Viren, Bakterien und anderen Schadstoffen. Auch mit Allergenen treten sie als Erstes in Kontakt. "Was die Haut im äußeren Bereich ist, sind die Epithelzellen in den Schleimhäuten", erklärt Marianne Raith vom Fachbereich Biotechnologie der FH Campus Wien. Sie erforscht aktuell mit Kolleg*innen im Kompetenzzentrum für Molecular Biotechnology, welchen Effekt Umweltgifte und Allergene auf respiratorische Epithelzellen haben.

Im Prinzip kann jedes Eiweiß ein Allergen für einen Menschen sein. Wieso manche Proteine wesentlich häufiger Allergene sind als andere, ist noch nicht ausreichend erforscht. Die Reaktion auf Allergene beginnt jedenfalls bei den Epithelzellen, die beim Zusammentreffen Signale aussenden und damit im Körper allergische Reaktionen auslösen. Über diese Prozesse weiß man noch nich viel.

Zellen aus echten Nasen

In einem Vorgängerprojekt haben Raith und Kolleg*innen bereits untersucht, welche Gene in den Epithelzellen speziell durch Birkenpollen angeschaltet werden. Nun werden die Versuche auf andere Allergenquellen ausgeweitet, etwa Gräserpollen, Pollen von Unkräutern oder Schimmelpilzen. Untersucht werden soll die Reaktion der Epithelzellen auf diese Allergenquellen und die Interaktion und Kommunikation mit Zellen des Immunsystems.

Für die Versuche werden Epithelzellen verwendet, die aus der Nase von allergischen oder nicht allergischen Personen stammen. Die Zellen werden im Zuge von Operationen entnommen, etwa Korrekturen der Nasescheidewand, und in einem "Air-Liquid-Interface" kultiviert. Auf einer Art Membran werden die Zellen von unten mit Nährstoffen versorgt. Darüber befindet sich Luft, wodurch in vitro die natürliche Umgebung der Zellen in der Nase simuliert wird. In dieses System werden die Allergene dann eingebracht.