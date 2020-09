Wie man Chitosan gewinnt, ohne Schalentiere zu töten

Chitosan kann für eine ganze Reihe unterschiedlichster Dinge verwendet werden. Unter anderem ist das natürliche Polymer in Wundauflagen verarbeitet, weil es antibakteriell wirkt und Pilzinfektionen eindämmt. Es wird in der Trinkwasseraufbereitung, in der Papierindustrie und für die Produktion von Kosmetika verwendet. In Verpackungen eingearbeitet, macht Chitosan Lebensmittel länger haltbar. In der Medizin kommt es u.a. als Arzneitransporter in der Krebstherapie zur Anwendung. Chitosan kann also viel, nur die Herstellung war bisher schwierig.

Krebse und Insekten

"Der Stoff ist eine Abwandlung von Chitin", erklärt Sabine Gruber vom Studiengang Bioengineering an der FH Campus Wien, Leiterin des von der FFG geförderten Forschungsprojekts Chitosan II. "Chitin befindet sich in den Schalen von Krustentieren, etwa Krebsen oder Shrimps, im Panzer von Insekten, aber auch in den Zellwänden von Pilzen." Üblicherweise werden also Krebse für die Nahrungsmittelindustrie gezüchtet und aus deren Schalen wird zum Teil Chitosan hergestellt. "Das ist ein extrem harscher chemischer Prozess", meint Gruber. Der Ressourcenaufwand sei zudem enorm. "Um ein Kilogramm Chitosan aus Schrimpsschalen zu erhalten, benötigt man etwa 6,3 Kilogramm Salzsäure, 1,8 Kilogramm Natronlauge und Tonnen von Wasch- und Prozesswasser.

Kontamination

Problematisch dabei ist auch, dass das gewonnene Chitosan für bestimmte Anwendungszwecke, wie z.B. als Verpackung von Lebensmitteln oder zur Verwendung in der Pharmakologie nicht rein genug ist. Im Falle von Chitosan aus Krustentierenschalen hat man es etwa mit Proteinkontamination zu tun. "Das ist ein potentielles Allergen und somit problematisch für diese Industriezweige", sagt Gruber. "Hinzu kommt noch, dass mittels chemischer Aufbereitungsmethoden, unter Verwendung von starken organischen Lösungsmitteln, sehr unspezifische Produkte generiert werden."