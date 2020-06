Wiener Forscher machen Tiere durchsichtig

Fluoreszierenden Moleküle

In der Folge können dann mit fluoreszierenden Molekülen verschiedene Strukturen im Körper gezielt markiert werden. Werden diese im Zuge der Ultramikroskopie, bei der Gewebe jeweils in dünnen Abschnitten mit Laserlicht durchleuchtet und die aufgenommenen Bilder dann zusammengesetzt werden, vom Licht getroffen, leuchten sie auf. So kann ein detailreiches 3D-Bild erstellt werden, auf dem etwa Teile des Nervensystems klar hervorgehoben sind. Es sei aber auch möglich, etwa genetische Abläufe sichtbar zu machen, indem man etwa bestimmte Erbgut-Abschnitte markiert. "Diese Vielfalt an Möglichkeiten gab es bisher nicht. Die Bandbreite an möglichen Anwendungen unserer Methode ist unvergleichlich groß", sagte MFPL-Forscher Florian Raible.

"Wir können mit unserer Methode nun ganze Zell-Netzwerke im Tier aufleuchten lassen und dreidimensional abbilden", so Pende, der davon ausgeht, dass es sich hier um eine "neue, extrem mächtige Untersuchungsmethode" handelt: "Wir sind überzeugt davon, dass man dadurch in der biologischen Forschung wichtige Fragen beantworten kann, die sich bisher nicht präzise untersuchen ließen."