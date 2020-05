Wiener Firma entwickelt medizinische Filtermasken mit 3D-Druck

Massenproduktion und Individualisierung

Für die Massenproduktion arbeitet das Unternehmen mit einem Kunststoffverarbeiter aus Deutschland zusammen. Dort können die Masken in hohen Stückzahlen im Spritzguss-Verfahren hergestellt werden. Mit dem 3D-Druck werden eher kleine und mittelgroße Serien oder Einzelstücke produziert.

Das Material, die Designs und Prototypen dafür werden bei Cubicure entwickelt. Am Standort im Tech-Park Vienna stehen nicht nur zahlreiche 3D-Drucker, die ständig neue Versionen der Masken ausdrucken. In einem eigenen Labor arbeiten Forscher stetig an neuen Materialien. So kann sofort geprüft werden, ob ein Kunststoff für einen Einsatzzweck geeignet ist. Das macht die Firma unabhängig von Anwendungsgebieten, weshalb ein schnelles Umdenken während der Corona-Krise möglich war: „Wir haben den Mangel gesehen und wir haben die Kapazitäten, um zu helfen. Wir haben daher entschieden, die Zeit aus dem Rückgang des Tagesgeschäfts in die Maskenentwicklung zu investieren“, so Hager.