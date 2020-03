Taucherbrille wird durch 3D-Druck zum Beatmungsgerät

Um die notwendigen Versatzstücke millimetergenau herstellen zu können, half der französische Taucherbrillenhersteller Decathlon aus, der die notwendigen Designpläne und Maße lieferte. Damit die Notfallmaske funktioniert und per Schlauch an die Sauerstoff-Zufuhr angeschlossen werden kann, ist im Grunde nur ein Bauteil mit zwei Eingängen notwendig, das anstelle des Schnorchel-Bauteils am oberen Ende der Maske angebracht wird.

Zwei bis drei Öffnungen

Die zweite Öffnung ist notwendig, um ein sogenanntes PEEP-Ventil (Positive End-Expiratory Pressure) anbringen zu können, das die Druckverhältnisse in der Lunge bei der künstlichen Beatmung regelt. Ein weiteres Versatzstück kann angebracht werden, wenn die Maske zusätzlich mit einem Beatmungs- bzw. Reservoirbeutel verknüpft werden muss.

An der Maske selber müssen schließlich nur die Ausatmungsmembran von außen nach innen versetzt und die Membranen im Nasenbereich entfernt werden.