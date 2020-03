Wie 3D-Druck Leben rettet und gegen die Globalisierung hilft

„ 3D-Drucker werden in einigen Spitälern bereits zur Erstellung von Modellen verwendet, mit denen Chirurgen die notwendigen Operationsschritte vorab üben können. Das hat sich gut bewährt, da damit OP-Zeiten verkürzt werden können und generell weniger Komplikationen auftreten“, erklärt Schäfer im Interview mit der futurezone.

Über den 3D-Druck personalisierter Implantate würden sich viele Kliniken aber noch nicht drüber trauen: „Die Qualitätssicherung ist ein aufwändiger Prozess. Bevor man ein Implantat an einem Patienten anwendet, muss man absolut sicherstellen können, dass das hundertste produzierte Implantat so gut wie das erste ist.“

Graz in Europa führend

An der MedUni Graz will man sich dieser Herausforderung jedenfalls stellen. In einem ersten Schritt wurden zwei 3D-Drucker direkt an der Klinik installiert. Die Liste der Projektpartner ist lang. Sie reicht von Voestalpine und Lithoz bis Mitsubishi sowie der TU Graz, von Joanneum Research bis zum Max Planck Institut. Unterstützt wird das Projekt von der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG).