So gewinnen Forscher Energie aus der Luft

Energie per Funkwelle

„Gleichzeitig steckt in der Funkwelle Energie. Nicht viel, aber ein bisschen“, sagt der Forscher und ergänzt: „Der Sender sendet maximal zwei Watt Ausgangsleistung. Je nach Abstand zwischen Sender und Empfänger kommt dann unterschiedlich viel Energie am Sensorknoten an.“ Die wird abgefangen.

Bei einem Abstand von etwa 10 Meter kommen nur 10 Mikrowatt heraus. Zum Vergleich: Eine Glühbirne benötigt 100 Watt – das ist ein Faktor von 10 Millionen. Hier bedarf es daher weiterer Forschung. Ziel ist es, dass die mobilen Knoten letztendlich mit 2 Mikrowatt auskommen. Ußmüller und sein Team arbeiten auch daran, die Distanz auf 20 bis 30 Meter zu erhöhen.

Breites Anwendungsfeld

Zur Anwendung kommt die abgefangene drahtlose Energie in dem vom Forscherteam rund um Ußmüller entwickelten batterielosen Sensornetzwerk BaKoSens 4.0. Durch den modularen Aufbau können mehrere Sensoren Daten sammeln. Der Prototyp mit eingebautem Temperatursensor wird für unterschiedliche Komponenten angewandt, die am Ende alle in einem Netzwerk vereint werden und als Gesamtsystem fungieren.