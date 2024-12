LGs spektakulärer durchsichtiger Fernseher kostet 60.000 US-Dollar

Mit dem LG Signature OLED T hat man sprichwörtlich den Durchblick. Das OLED-Panel ist durchsichtig und ermöglicht daher den Blick auf dahinterliegende Dinge. Mit den passenden Bildschirminhalten, in Kombination mit dem Hintergrund, ergeben sich damit besonders eindrucksvolle Szenerien , wie LG in einem Video zeigt.

Plaziert man das Schmuckstück an einer entsprechenden Stelle, können die Bildschirminhalte mit dem Hintergrund zu spektakulären Kulissen verschmelzen . Es wäre also Schade, den teuren Fernseher einfach vor einer einfarbigen Wand zu platzieren.

Der TV hat eine 4K-Auflösung , 120 Hz und eine Diagonale von 77 Zoll , was nicht ganz 2 Metern entspricht. Geliefert wird das freistehende Gerät in einem Rahmen, der einem Regal ähnlich sieht.

Kabelloses TV-Gerät

Will man nun ganz gewöhnlich einen Film schauen, fährt direkt hinter dem OLED-Panel eine schwarze Leinwand hoch. Dadurch werden die nicht beleuchteten schwarzen Bildpunkte tatsächlich wieder schwarz und der 60.000-Dollar-Fernseher zu einem herkömmlichen TV-Gerät.

Damit das Regal samt OLED-Panel ein Design-Objekt bleiben, vertraut LG auf seine "Zero Connect Box". Damit wird das Bild kabellos von der Box zum Screen übertragen. Hässliche Setup-Boxen und der dazugehörige Kabelsalat können so verhindert werden.

Die Zero Connect Box hat eine Reichweite von bis zu 10 Meter und überträgt die Bildschirminhalte im 60-GHz-Spektrum an das OLED-Panel. Fraglich ist, wie sich diese Bildübertragungstechnologie beim Gaming schlägt. Manchen Erfahrungsberichten zufolge, soll die Latenzzeit gering genug sein, um nicht zu stören - solange die Connect Box eine direkte Sichtverbindung zum Panel hat, also etwa nicht in einem anderen Raum oder geschlossenem Kasten steht.

➤ Mehr lesen: Formovie Theater im Test: Ultrakurzdistanz-Beamer statt Riesen-TV