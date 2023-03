Xgimi Aura im Test: Fernsehen mit 150 Zoll zum günstigen Preis

Vorweg : Ziel dieses Tests war es nicht, per Messungen die Herstellerangaben im Hinblick auf Helligkeit und Farbtreue zu kontrollieren. Vielmehr soll ein subjektiver Eindruck vermittelt werden. Auch sei darauf hingewiesen, dass die Fotos im Artikel nur eingeschränkt wiedergeben, wie das Bild in der Praxis aussieht. Ich wollte dennoch nicht darauf verzichten, um meine Eindrücke besser vermitteln zu können.

Das Bild einfach auf eine weiße Wand oder eine gewöhnliche Leinwand zu projizieren ist zwar möglich, es gibt aber eine bessere Alternative. Spezielle graue ALR-Leinwände (mehr dazu weiter unten). Sie kosten aber nicht selten noch mehrere hundert Euro extra. Da trifft es sich gut, dass der geteste UST-Projektor Xgimi Aura mit einem Verkaufspreis von 2.300 Euro zu den günstigeren Geräten am Markt gehört. Verstecken muss sich der Beamer vor der Konkurrenz aber dennoch nicht, wie ich in meinem Test festgestellt habe.

Wer mit einem Screen jenseits von 100 Zoll Filme oder Serien schauen möchte, ohne dafür ein halbes Vermögen auszugeben, kommt an Ultrakurzdistanz-Beamer (Ultra Short Throw - UST - Projectors) kaum vorbei. Sie bieten Bilddiagonalen ab 80 Zoll und haben gegenüber konventionellen Projektoren einige Vorteile. So positioniert man sie nur wenige Zentimeter vor der Wand bzw. Projektionsfläche. Das bedeutet, man kann sie in vielen Fällen einfach dort platzieren, wo zuvor ein TV-Gerät stand. Man benötigt dahinter lediglich eine freie Wand.

Der Ton kann in der Praxis beeindrucken. Die Höhen sind klar, die Bässe für die Bauform relativ kräftig. Einzig die Lautstärke lässt sich für meinen Geschmack nur unzureichend nach oben schrauben. Beim Test einer Episode von Last of Us musste ich den Sound auf 100 Prozent regulieren, um die Dialoge verstehen zu können.

Beim Einrichtungsprozess hat man, wie bei ähnlichen Geräten, die Möglichkeit, das Bild per Keystone-Korrektur bis auf den Zentimeter genau anzupassen. Ein Autofokus sorgt für eine ordentliche Schärfe. Das funktioniert prächtig, manuelles Nachjustieren war in meinem Fall nicht notwendig.

Es gibt mehrere vorgegebene Profile, darunter “Movie”, “Football” oder “Office”. Wer selbst Hand anlegen möchte, kann mit “Custom” allerlei Einstellungen selbst tätigen. Insgesamt sind die Einstellungsmöglichkeiten aber eingeschränkter als bei vergleichbaren Geräten.

Ich entschied mich zu Beginn für “Movie”, das out-of-the-Box nach meinem Geschmack war. Das Einzige, was ich hier sofort gemacht habe, war die Interpolation (MEMC) auszuschalten, die Zwischenbilder berechnet. Das soll die Darstellung flüssiger machen. MEMC war mir selbst in der geringsten Stufe zu intensiv und sorgte für eine seltsame Optik. Und gerade im Movie-Profil kann ich die interpolierte Optik nun gar nicht benötigen.

Verzichten muss man beim Xgimi Aura auf das HDR-Bildformat Dolby Vision. Es soll garantieren, dass Filme und Serien in genau den Farben dargestellt werden, in denen es die Produzent*innen im Kopf hatten. Jetzt wäre ich bis vor einigen Jahren noch überzeugt gewesen, das braucht kein Mensch. Mittlerweile habe ich aber die Vorzüge von Dolby Vision zu schätzen gelernt. Die Farben bei entsprechend angepassten Inhalten sind tatsächlich immer on-point. Außerdem hält es mich davon ab, ständig irgendetwas am Bild nachjustieren zu wollen, das meine Mitseher*innen nicht selten in den Wahnsinn treibt.

Wie bei allen aktuellen 4K-UST-Beamern liegt auch beim Aura dem Bild ein 1080p-Panel zugrunde. Per Pixel Shift werden die Pixel auf der Leinwand in 4 Richtungen "geshiftet" und "vermehren" sich. Das geschieht mit einer Geschwindigkeit, die für das menschliche Auge nicht wahrnehmbar ist. Streng genommen hat man also kein "richtiges" 4K, da die vermehrten Pixel nicht extra angesteuert werden können. Dennoch: In der Praxis ist das Bild scharf und sehr angenehm anzusehen.