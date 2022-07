Benq GV30 im Test: Was kann der günstige Mini-Beamer mit Akku?

Der mobile Projektor soll durch seinen Akku besonders flexibel eingesetzt werden können. Das scheitert allerdings an einem großen Manko.

Genau das, nämlich einen kleinen, handlichen Beamer mit integriertem Akku und Lautsprechern, der einfach transportiert und aufgestellt werden kann, soll der Benq GV30 bieten. Wir haben uns den portablen Mini-Beamer angesehen, ob er auch tatsächlich hält, was er verspricht.

Die Verarbeitung der Materialien wirkt hochwertig. Der Beamer macht grundsätzlich einen durch und durch robusten Eindruck . An der oberen Seite befinden sich insgesamt 4 Tasten für die notwendigsten Funktionen, ansonsten dient die kleine Fernbedienung zur Steuerung.

Anschlüsse: 1x USB-C (Display Port), 1x HDMI in, 1x 3,5mm-Klinke Audio out

Anschlüsse: 1x USB-C (Display Port), 1x HDMI in, 1x 3,5mm-Klinke Audio out

Wer den Beamer seitlich schräg zur Projektionsfläche aufstellt, wird keine Möglichkeit finden, das Bild entsprechend konfigurieren zu können. Die vertikale Keystone-Korrektur funktioniert aber problemlos und wird automatisch durchgeführt. Außerdem wird durch die Auto-Fokus-Funktion das Bild selbstständig scharf gestellt, was ebenso einwandfrei funktioniert.

Die Bauart des Beamers lässt ein besonders flexibles Gerät vermuten, doch die Suche nach einem geeigneten Platz stellt sich als gar nicht so einfach heraus. Denn der GV30 muss exakt im rechten Winkel zur Projektionsfläche stehen. Das kommt daher, weil er lediglich eine vertikale Auto-Keystone-Korrektur unterstützt.

Netflix auf dem Benq GV30

Benq ist sich der Netflix-Problematik bewusst und stellt einen Workaround zur Verfügung, damit der populäre Streaming-Dienst auch ohne Netflix-Zertifizierung auf dem Beamer funktioniert. Dieser Umweg führt über einen Dritt-Anbieter-App-Store, einer eigenen Steuerungs-App am Smartphone und der Installation einer Netflix-APK im Beamer, was die üblichen Fragen nach der Sicherheit aufwirft.

Das größte Problem am Netflix-Workaround ist allerdings, dass dieser einfach nicht funktioniert. Die App kann zwar installiert und gestartet werden. Es ist allerdings nicht möglich, in der Streaming-Anwendung mithilfe der Fernbedienung zu navigieren und die Steuerungs-App am Smartphone findet keine Verbindung zum Beamer. Dadurch führt der Umweg ins Nirgendwo.

Um Netflix auf dem Benq GV30 aber dennoch schauen zu können, muss etwa ein externer Streaming-Stick angeschlossen werden. Auch über die integrierte Chromecast-Schnittstelle können Netflix-Inhalte auf den Beamer gebracht werden. Ich habe etwa einen Fire-TV-Stick per HDMI angeschlossen, was wunderbar funktioniert hat.