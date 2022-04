Xgimi Halo+ im Test: Tragbarer Mini-Beamer mit integriertem Akku

Nicht ganz so günstiger Preis

Bildqualität geht in Ordnung

Für die Steuerung des Halo+ dient die beiliegende, minimalistische Fernbedienung , deren Aufbau stark an die Fernbedienungen von Streaming-Sticks erinnert. Über das integrierte Mikrofon lässt sich der Google Assistant ansprechen.

Anschlüsse: 1x USB 2.0, 1x HDMI in, 1x 3,5mm-Klinke Audio out

Akku-Laufzeit: 2 Stunden (Herstellerangabe), 1 Stunden 15 Minuten in der Praxis

Theoretisch möglich ist eine maximale Bilddiagonale von 200 Zoll . Allerdings wird man im Kleingedruckten in einer Fußnote darauf hingewiesen, dass eine Bilddiagonale zwischen 40 und 120 Zoll empfohlen wird.

Vorausgesetzt die Umgebung ist dunkel, gibt es an der Bildqualität nicht viel auszusetzen. Die Full-HD-Auflösung sorgt für scharfe Bilder, der Kontrast ist passabel und auch die Farben gehen in Ordnung.

Im komplett abgedunkelten Raum ohne zusätzlicher Lichtquelle reichen die 900 A NSI Lumen allemal aus. Bei Tageslicht ohne geschlossener Rollläden ist an ein Kinovergnügen allerdings nicht zu denken.

Sollte der Auto-Focus einmal daneben greifen, gibt es auf der Fernbedienung eine Art Focus-Switcher an der Unterseite. Wird dieser aktiviert, lässt sich die Bildschärfe mithilfe der Volume-Tasten regeln. Eine manuelle Korrektur war während des Testzeitraums allerdings nicht notwendig.

Die Inbetriebnahme ist denkbar einfach und geht in wenigen Minuten über die Bühne - sofern man das Google-Passwort für den erstmaligen Login parat hat. Bei jedem Start stellt der Auto-Focus das Bild automatisch scharf. Die automatische Keystone-Korrektur - vertikal und horizontal - wird ausgeführt, wenn sich die Projektionsfläche ändert. Ansonsten kann die Auto-Keystone-Correction auch manuell gestartet werden.

Allerdings gibt es einige Workarounds , die unter anderem auch von Xgimi empfohlen werden. Dieser Weg führt in externe App-Stores , von wo aus man sich die Netflix-App installieren kann. Dabei wird man ziemlich sicher über die "Netflix-App for Kodi" stolpern. Diese funktioniert zwar, die Usability ist jedoch ein Graus.

Auf dem Xgimi-Beamer läuft Android TV Version 10 . Die Benutzeroberfläche ist dieselbe, die man eventuell von Smart-TVs oder von Android-TV-Streaming-Sticks her kennt. Nachdem man sich mit seinem Google-Account eingeloggt hat, kann man über den Play Store seine Apps installieren.

Ein idealer und vor allem dunkler Ort war in meiner Wohnung nicht schwer zu finden - besonders hilfreich dabei war die vertikale und horizontale Auto-Keystone-Korrektur, weil sie das Platzieren des Geräts unheimlich erleichtert. Insofern machte das Streamen mit dem kompakten Beamer von Beginn an ordentlich Spaß. Wenn man nicht allzu hohe Ansprüche hat, ist mit dem Xgimi Halo+ ein richtiges Heimkinoerlebnis durchaus möglich.

Jetzt lachen die beiden noch. Aber in spätestens 1:15 Stunden ist das Streaming-Vergnügen vorbei

Akku-Betrieb

Was den Xgimi Halo+ von vielen anderen Beamern unterscheidet, ist sein eingebauter Akku. Das wird auch ganz stark mit dem Slogan "Let's go Places" beworben. Doch der mobile Einsatz hält nicht was er verspricht.

Wer vom kabelgebundenen Modus und in den Akkubetrieb wechselt, wird feststellen, dass die Helligkeit zunächst nur leicht reduziert wird. Je länger man das Gerät im Akkumodus betreibt, desto geringer wird die Helligkeit. Nach ungefähr einer Stunde war die Helligkeit derart niedrig, dass es selbst im absolut dunklen Raum grenzwertig wurde.

Eine Stunde und 15 Minuten nachdem ich einen Film über eine Streaming-App gestartet habe, war Schluss und der Akku war leer. Wie die 2 Stunden Herstellerangabe zustande gekommen sind, ist mir ein Rätsel.

Ungenaue Akku-Anzeige

Um zu sehen, wie es um den Restakku steht, muss stets auf den Homescreen gewechselt werden. Während man einen Film schaut, erhält man keinen Einblick auf die Akku-Anzeige.

Wie lange der verbleibende Akku noch reicht, wird weder in Zeit noch in Prozentpunkten angezeigt, lediglich ein Symbol informiert über den Akkustand. Hier wäre eine exaktere Angabe wünschenswert.