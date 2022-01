QD-OLED: Das steckt hinter der neuen und besten TV-Technologie

Um zu verstehen, was QD-OLED so besonders macht, hilft es die bestehenden Technologien QLED und OLED zu erklären. Denn QD-OLED kombiniert deren Eigenschaften zu einem Paket, das das beste aus beiden Welten liefert.

QLED

Der Erfinder der QD-Technologie bei Fernsehgeräten ist Samsung Display – die Panel-Sparte von Samsung. Quantum Dot nutzt Samsung seit ein paar Jahren bei den Premium-TV-Modellen mit QLED.

QLED-TVs sind LCD-Fernseher mit LED-Hintergrundbeleuchtung, plus Quantum Dots. Die LED-Hintergrundbeleuchtung erzeugt sehr helles, blaues Licht. Darüber liegen rote und grüne Quantum Dots. Diese nehmen die Energie des blauen Lichts auf und erzeugen rotes und grünes Licht. Die Mischung ergibt weißes Licht.

Weil Quantenpunkte sehr energieeffizient sind und sehr präzise für die Wunschfarbe hergestellt werden können, entsteht so ein sehr reines Weiß. Dieses Weiß kann heller sein als bei normalen LCD-TVs mit LED-Hintergrundbeleuchtung. Bei diesen ist das Weiß bei hohen Helligkeiten schwer „rein“ zu halten, es würde einen Farbstich bekommen. Weil das bei QLED nicht der Fall ist, können dieser heller sein und strahlendere Farben und mehr Kontrast liefern.

Das so reinweiße Licht kommt als nächstes durch die LCD-Matrix. Diese erzeugt die Bilder und ist dafür verantwortlich, wie hell und dunkel etwas am Bildschirm erscheint. Danach kommt der Farbfilter, der das weiße Licht in die richtigen Mengen rot, grün und blau aufteilt. Das Ergebnis ist das übliche Farbbild, so wie wir es kennen.