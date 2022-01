Sony bringt TVs mit Quantum Dot OLED und Mini-LED

Der Z9K ist das 8K-Modell mit Mini-LED und wird in 75 und 85 Zoll erscheinen. Der X95K ist das 4K-Modell und wird in den Größen 65, 75 und 85 Zoll angeboten. Preise und Verfügbarkeit wurden von Sony nicht genannt.

Damit sind Videochats per Google Duo möglich, sowie weitere Funktionen. So gibt es einen Annäherungsalarm. Kommen etwa die Kinder den Fernseher zu nah, wird eine Warnung angezeigt. Die Kamera erkennt zudem die Position der Menschen vor dem TV und passt Ton und Bild entsprechend an. Sitzt man etwa links auf der großen Couch, wird der Klang verstärkt in diese Richtung geschickt.

Mit der Bravia Cam wird auch ein Energiesparmodus möglich. Wird keine Person vor dem TV erkannt, wird die Helligkeit reduziert. So soll laut Sony Energie gespart werden, wenn man etwa in die Küche geht, um sich Popcorn zu machen.

Fernseher sucht Fernbedienung

Bei der Fernbedienung eifert Sony jetzt Samsung nach und lässt sie schrumpfen: Die Zahlentasten verschwinden. Wer Angst hat, die Fernbedienung dann noch leichter zu verlieren, kann beruhigt sein. Mit dem Sprachbefehl: „Hey Google, suche meine Fernbedienung“ sendet die Fernbedienung ein Alarmgeräusch aus, um sie akustisch orten zu können.