Samsung bringt Smart-TV für Handel mit NFTs

Samsung hat seine neue „NFT Aggregation Platfrom“ für seine Smart-TVs vorgestellt. Nutzer*innen können über Samsungs MicroLed, Neo QLED und The-Frame-Modelle NFTs an einem Ort durchsuchen, kaufen und präsentieren.

Dabei werden NFTs unterschiedlicher Marktplätze angezeigt, aber auch wesentliche Informationen wie der Name der Schöpfer*innen und Blockchain-Metadaten verfügbar gemacht.

Eigene Sammlung herzeigen

Jene Nutzer*innen, die bereits über NFTs verfügen, können ihre Sammlung über die Plattform zudem zur Schau stellen, berichtet Engadget.

Laut dem Unternehmen passe die Smart-Calibration-Technologie des Fernsehers die Anzeige-Einstellungen automatisch an die voreingestellten Werte des/r Erstellers/in an. So könnten diese sicherstellen, dass ihre Kunstwerke eine gute Bildqualität aufweisen.

Weitere Details zur NFT-Plattform sollen in den kommenden Monaten folgen.

