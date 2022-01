Square Enix will trotz Protesten NFTs in Spiele integrieren

Square-Enix-Präsident Yosuke Matsuda hat mit seinem Neujahrs-Newsletter wohl einige Fans verschreckt. Darin kündigt er an, dass der Publisher dieses Jahr Spiele "dezentralisieren" will. Eine Strategie und mögliche Einsatzgebiete legt er noch nicht offen, aber der Text reichte bereits aus, um bei einigen Spieler*innen Verärgerung hervorzurufen.

Square Enix ist bei weitem nicht die erste Spielefirme, die auf den NFT-Zug aufspringt. Schon seit einiger Zeit wird mit dem Gedanken gespielt, die Token auch in Spiele zu integrieren. So könnte man in einem Spiel eine Waffe oder Kleidung kaufen und diese auch in anderen Games nutzen. Oder später teuer weiterverkaufen.

Wenig Begeisterung für NFTs

Das eröffnet neue Einnahmemöglichkeiten für Spielekonzerne, die nach Free-2-Play und Loot Boxen nun ein neues System zum Geldverdienen am Horizont sehen. Dass das aber bei Spieler*innen gar nicht gut ankommt, musste unlängst das Team von S.T.A.L.K.E.R. 2 erfahren. Nach einer großen Ankündigung, künftig NFTs anzubieten und einem enormen Aufschrei der Fans, zog man die Entscheidung kleinlaut zurück.