Black Ops 6 Einzelspieler im Test: Bestes Call of Duty seit Jahren

Treyarch hat auf die Kritik gehört. Man erkennt in Black Ops 6 viele Ideen aus Cold War wieder, aber die Kampagne ist streamlined. Es gibt keine ausufernden Zeitsprünge, weniger Rätsel und diese sind noch dazu optional. Auch die Mini-Games, die man tatsächlich zum Weiterkommen in den einzelnen Missionen benötigt, sind reduziert.

Der letzte Titel der Serie war Black Ops Cold War , aus dem Jahr 2020 . Auch dessen Einzelspieler-Modus war sehr gut und erfrischend frech, verglichen mit dem Modern-Warfare-Einheitsbrei. Er kam aber nicht bei allen Spielern so gut an: Anscheinend waren für einige die Zeitsprünge, Puzzles, Wirren und Wendungen zu viel des Guten.

Dann kommt auf einmal eine große Open-World-Mission , die um so viel besser gemacht ist als die bei Modern Warfare III. Eine weitere Mission ist ein Casino-Heist – quasi die Black-Ops-Variante von Ocean's Eleven. Wenn man es nicht selbst spielt, dann ist es schwer zu glauben, wie gut das alles zusammen funktioniert, ohne dass man das Gefühl hat, hier wurden wild irgendwelche Ideen zusammengewürfelt. Es ist wirklich lange her, dass mir ein Call-of-Duty-Spiel so sehr gefallen hat und bei dem ich nicht nachher das Gefühlt hatte, dass man, bis auf ein oder 2 Missionen, eigentlich alles kübeln kann.

Gleichzeitig bietet Black Ops 6 unglaublich viel Abwechslung . Es gibt die klassischen, beinahe atemlosen Actionsequenzen, für die Call of Duty berüchtigt ist. Es gibt aber auch Schleichsequenzen und solche, bei denen man in Verkleidung unterwegs ist.

Achtung: Leichte Spoiler in den nächsten 2 Absätzen

Eine tolle Idee ist, ein Zombie-Level zu integrieren. Hier wurde sogar eine gruselige Stimmung umgesetzt, besser, als es so manche aktuellen Survival-Horror-Spiele schaffen. Leider ist diese Mission aber zu lang. Es wirkt, als wollte Treyarch eine Art Best-Of an Horrorgame-Hommagen abliefern, was aber passagenweise in Repetitivität ausartet. Wäre die Mission um 1/3 kürzer, hätte ich am Einzelspieler-Modus so gut wie gar nichts auszusetzen gehabt.

Eine Warnung: Es gibt auch wieder eine Psychosen-Mission. Aber die ist, in Gegensatz zu Cold War, spannender, abwechslungsreicher und nicht an einem Stück, sondern in mehrere Abschnitte aufgeteilt. Dadurch ist sie leichter bekömmlich und hoffentlich auch für die Gamer akzeptabel, die Cold War nicht besonders mochten.