The Last of Us 2 Remastered im Test: Besser, dank Bonus-Content

10 Euro „Upgrade“-Kosten, damit ich The Last of Us 2 nochmal auf der PS5 spielen kann? Damit ich mich nochmal darüber ärgern kann, dass mir der Spielentwickler mit einer Doppelmoralkeule eine überzieht? Frei nach dem Motto: „Gewalt ist blöd, aber wir verdienen unser Geld damit und du bist schon ein bisschen blöd, wenn du trotzdem Geld für so ein Game ausgibst.“

Naughty Dog hat das so freilich nicht direkt gesagt. Aber die Botschaft kommt so rüber, weil The Last of Us 2 wie ein interaktiver Film abläuft. Man hat als Spieler*in nicht die Wahl, den Teufelskreis des Hasses zu durchbrechen – und gleichzeitig bekommt man dann vorgehalten, dass man es nicht gemacht hat. Die einzige Lösung wäre nicht zu spielen – weil dann kein Tastenprompt kommt, den man nicht ablehnen kann, um jemanden mit dem Hammer den Kopf in Nahaufnahme zu zerbersten.

Und trotzdem sitze ich wieder vor dem Flat-TV. Ich bestaune Seattle in der verbesserten Grafik, lausche fasziniert Ellies Version von Take on Me und kriege ein bisschen Gänsehaut, wenn ich an die Raumkapsel-Szene denke, die später kommen wird.