The Last of Us 2 im Test: Hass auf Autopilot

Es wird noch schlimmer

Die zweite Hälfte des Spiels macht es noch schlimmer. Hier wird die Handlung aus einer anderen Perspektive erzählt. Es folgt der Versuch der Läuterung und es ist einfach nur Bullshit. Denn auch das ist völlig vorhersehbar und ein durchschaubarer, plumper Versuch den Spieler in eine bestimmte Denkrichtung zu steuern. Es ist, als glaube Naughty Dog, dass die Spieler des Vorgängers in den 7 Jahren verdummt sind und dass man eine so banale Charakter-Entwicklung brauche, um sie nicht geistig zu überfordern.

Es ist schon fast peinlich, wie Naughty Dog zeigen will, dass sich Kontrahenten viel ähnlicher sind, als sie denken und beide in der jeweiligen Situation das Gleiche gemacht haben. Dazu kommen Rückblenden in Rückblenden, um diese Agenda noch weiter zu pushen. Die Emotion, die es bei mir geweckt hat, war Ungeduld, weil ich nicht in der Mitte der Haupthandlung die selben Szenen im Grunde nochmal spielen will.

Auch das Ende des Games ist so, wie man es sich die ganze Zeit schon denken konnte. Während der erste Teil hier noch etwas zum Denken mitgegeben habt, gibt es hier zum x-ten Mal die Lektion: Hass ist doof. Und was heißt das, wenn der Spieler in Wirklichkeit der Hass war, dessen Befehlen die Charaktere wieder und immer wieder nachgegeben haben? Genau: Der Spieler ist doof.