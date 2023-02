Dead Space im Spieletest: Schockierend schöne Gruselei

Am ehesten lässt es sich als Mischung aus den Filmen Alien und Event Horizon und den neueren Resident-Evil-Spielen beschreiben. Das cinematische Erlebnis, gepaart mit grotesken Feinden, die zerlegt statt bloß erschossen werden müssen, war erfrischend und erschreckend zugleich. Obwohl das Game zurecht von Kritiker*innen gefeiert wurde, schleppte es sich mühsam auf über eine Million verkaufte Exemplare im Jahr 2009. In einem ähnlichen Zeitfenster schaffte es Resident Evil 4 auf über 3,6 Millionen Verkäufe.

So viel Atmosphäre, dass man sich verstecken will

„Schlimmer“ ist hier im positivst möglichen Sinn des Survival-Horror-Gedankens gemeint. Obwohl ich wusste was mich erwartet, hat mich das Remake eiskalt erwischt. Man sieht dem Game nicht an, dass es fast 15 Jahre alt ist. Die Grafik ist auf dem Level, wie man es sich vom einem aktuellen Spiel erwartet.

Und das ist schauderhaft schön. Das Bergbauraumschiff USG Ishimura ist durch die neuen Licht- und Schatteneffekte und den verbesserten Sound gruseliger denn je. Flackernde Lichter, seltsame Geräusche, Flüstern, finstere Ecken, Nebel, Rauch, Blut, Kampfspuren, verbarrikadierte Räume, Chaos: Es ist Wahnsinn, wie dicht die Atmosphäre ist. Die Ishimura war schon damals der Star und jetzt ist sie grauenhaft spektakulärer denn je.

Wenn man sich auch nur ein bisschen für Science-Fiction-Horrorfilme begeistern kann, wird hier vor Freude das Herz aufgehen – und vor Schreck in die Hose rutschen. Nachdem ich die erste Stunde gespielt hatte, musste ich mal eine Pause einlegen und alles sacken lassen, bevor ich mich am nächsten Tag wieder an Dead Space getraut habe. Danach konnte ich es so richtig genießen. Die beklemmende, schmutzige Umgebung ist authentisch. Der Trick, dass man die meiste Zeit kein Interface sieht, lässt alles persönlicher und näher wirken. Die Spuren des Alltags und der Katastrophe, die hier passiert ist, lassen erahnen, wie schlimm es für die Crew der Ishimura gewesen sein muss.

Die Spielentwickler haben wirklich tief in die Trickkiste gegriffen, um einen mindestens genauso tief in das Game hineinzuziehen. Selbst mit diesem Wissen und der Bewunderung für das Handwerk hat Dead Space immer wieder geschafft mich zu überraschen und schaudern zu lassen.