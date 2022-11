Bayonetta 3 im Spieletest: Atemlos durch das Multiversum

2014 ist Bayonetta 2 erschienen. Jetzt ist mit Bayonetta 3 (Switch, ab 16 Jahren, 50 Euro bei Amazon) der Nachfolger erhältlich.

In 8 Jahren kann man schon vergessen, was im Vorgänger passiert ist. Aber so eine dermaßige Ratlosigkeit wie zu Beginn von Teil 3 traf mich unvorbereitet. Man wird sofort ins Spiel geschubst, nur um kurz darauf in viel zu langen Zwischensequenzen komplett entschleunigt zu werden. Und in den Sequenzen fragte ich mich die ganze Zeit: Was zur Hölle habe ich verpasst?

Gar nichts. Ihr könnt euch also sparen, die Handlung von Teil 2 auf Wikipedia nachzulesen. Bayonetta 3 knüpft nämlich nicht daran an, sondern ist eine Multiversum-Geschichte. Das ist einerseits clever, weil es den Entwickler*innen von Platinum Games erlaubt, so ziemlich alles zu machen, worauf sie Lust haben – ohne einem zu engen Handlungs-Korsett folgen zu müssen, das mit Teil 1 und 2 geschnürt wurde.

Andererseits ist es eben 8 Jahre her und bis auf ein paar bekannte Charaktere hat man als Spieler*in der früheren Teile kaum Anhaltspunkte, wohin die Reise geht. Als Neueinsteiger*in in der Welt von Bayonetta ist es noch schwerer: Es schwebt immer das Gefühl im Raum, etwas verpasst zu haben und so richtig selbsterklärend ist das Spiel nicht.