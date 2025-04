Von Alaba bis Klimt: Was aus den österreichischen NFTs wurde

Ein paar Jahre lang waren NFTs in aller Munde. Heute sprechen nur mehr wenige Menschen darüber. Was aus dem Hype wurde.

Gespeichert sind sie in einer Blockchain, wie beispielsweise Ethereum . Das ist eine dezentrale Datenbank , in der Informationen über NFTs, also beispielsweise die Besitzverhältnisse, in Blöcken gespeichert werden. Jeder Block schließt an einen vorherigen an, wodurch sich die Informationen nicht verändern lassen.

Unter Non-Fungible-Token (NFT) versteht man eine digitale Besitzurkunde , die zeigt, dass jemandem ein Anteil an einem digitalen Werk gehört. Das Besondere daran: NFTs sind nicht kopierbar. Damit ist jeder NFT einzigartig.

Ein sehr bekanntes Beispiel dafür ist das Bundesmuseum Belvedere , das digitale Bildausschnitte von Gustav Klimts „Der Kuss” anbietet. Noch immer werden die NFTs um 1.850 Euro pro Stück angeboten. Auf der bekannten NFT-Plattform OpenSea verkaufen sich Nutzer diese NFTs aber um lediglich 146 bis 210 Euro - also ein Wertverlust von gut 90 Prozent.

Lukas Amstler vom Wirtschaftberatungsunternehmen EY Österreich sagt dazu: „In Österreich fand der NFT-Trend vor allem in spezialisierten Kreisen Resonanz – etwa bei Tech-Enthusiasten, Kunstschaffenden und Sammlern. Selbst öffentliche Einrichtungen haben NFTs damals aufgegriffen, was für mediale Aufmerksamkeit sorgte.”

NFTs können für verschiedene Zwecke eingesetzt werden. Am häufigsten werden sie aber für Kryptokunst oder digitale Sammelobjekte verwendet. Diese digitale Kunst hat wesentlich zum NFT-Trend beigetragen. Der Markt für NFTs hatte damals die Marke von 35 Milliarden Euro überschritten. Auch in Österreich waren NFTs Thema.

Der Grundpreis der günstigsten ÖFB-NFTs betrug bei der Ausgabe 0,08 ETH (Kryptowährung Ether). Solche wurden zuletzt um 0,023 und 0,031 ETH verkauft, was umgerechnet etwa 33 bis 44 Euro sind - ein Wertverlust von gut 70 Prozent .

Aktuell werden die Crypto Stamps von der Post um 9,90 Euro verkauft . Ältere NFT-Briefmarken, die es in verschiedenen Seltenheitsgraden gab, werden aktuell zwischen 10 und 130 Euro gehandelt .

Er blickt zufrieden auf die NFT-Projekte zurück. Insgesamt wurden bis heute 1,4 Millionen NFTs erstellt und herausgegeben. Damit habe das Unternehmen nicht nur neue Zielgruppen erreicht, sondern die Idee auch an andere Postgesellschaften lizenziert.

Blase ist geplatzt

Seit 2023 hört man immer weniger von NFTs. „Heute ist der Begriff NFT – zumindest in Österreich – fast gänzlich von der Bildfläche verschwunden. Immer wieder gibt es Versuche, NFTs, insbesondere im internationalen Umfeld, wieder zu beleben”, sagt Amstler. Laut ihm erinnert das, was wir 2021 oder 2022 gesehen haben, an eine Blase.

„Unabhängig vom wirklichen Nutzen und der Idee konnten einige NFT-Projekte durch einen gewissen Hype in kürzester Zeit enorm an Wert gewinnen. Es war in diesem Kontext nur wenig überraschend, dass der Hype irgendwann sein Ende findet", erklärt der Experte für Financial Services.

Eine Studie der Analyseplattform dappgambl aus dem Jahr 2023 hat gezeigt, dass 95 Prozent der über 73.000 untersuchten NFT-Kollektionen auf einen Wert von 0 Ether abgerutscht sind. Rund 23 Millionen Menschen hätten laut den Analysten Geld in damals wertlose NFTs gesetzt.

Kommen NFTs zurück?

Bill Gates gehört zu den bekennden Gegnern von NTFs. Er spottete: „Ganz offensichtlich werden teure digitale Bilder von Affen die Lage der Welt immens verbessern." Damit meint er die NFT-Kollektion Bored Ape Yacht Club. Seiner Meinung nach basiert der Wert von NFTs auf der „Greater-Fool“-Theorie: Man kauft überteuert in der Hoffnung, dass man einen größeren „Deppen“ findet, der noch mehr zahlt.

Ob NFTs jemals wieder so relevant werden wie damals, ist schwer zu sagen. Amstler meint: „Zwar ist ein kleiner Aufschwung in der Kunstszene wieder beobachtbar, mit den derzeitigen Versuchen auf nationaler, aber auch internationaler Ebene ist jedoch mit einem explosionsartigen Wachstum wie 2021/2022 in der breiten Masse wohl nicht zu rechnen."

Das heiße aber nicht unbedingt, dass NFTs an Relevanz verloren haben. „Die Idee dahinter bleibt und lässt sich in einigen Projekten durchaus gewinnbringend einsetzen", so Amstler. Die Produkte müssten laut ihm aber einen echten Mehrwert darstellen. Als Beispiel nennt er Tickets für Veranstaltungen oder digitale Identitätsnachweise. Damit NFTs aber für die breitere Masse relevant werden brauche es mehr Nutzerfreundlichkeit.