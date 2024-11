"Room to Room"-Beamer: Was sie können und wer einen braucht

"Aufstellen und loslegen" ist das Motto von sogenannten "Room to Room"-Beamern. Damit gemeint sind vergleichsweise kompakte Projektoren, die man von "Raum zu Raum" mitnehmen kann. Dort werden die Geräte unkompliziert und rasch an einem geeigneten Platz aufgestellt und verwandeln das Zimmer so in ein Heimkino.

Herkömmliche Projektoren verlangen meist nach einer aufwändigen Installation und einer umständlichen Verkabelung. Sie müssen präzise ausgerichtet werden und sind in der Regel hochpreisig. Das schreckt viele ab. Im Gegensatz dazu punkten "Room to Room"-Beamer mit einer unkomplizierten Inbetriebnahme. Zudem sind sie bereits ab rund 500 Euro zu haben.

Damit die kleinen Projektoren auch tatsächlich für Heimkino-Gefühle sorgen, sollte man beim Kauf einige Dinge beachten. Zudem sollte man sich bewusst sein, dass man bei der Nutzung eines solchen Geräts einige Kompromisse eingehen muss.

➤ Mehr lesen: Was beim Beamer-Kauf zu beachten ist