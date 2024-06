Xgimi Horizon Ultra im Test: Taugt ein Beamer für die EURO 2024?

Akku hat er nicht, er benötigt also eine herkömmliche Stromquelle. Dafür kann er mit einer Vielzahl an Anschlüssen aufwarten, die nahezu keine Wünsche offenlassen.

Praktisch am Horizon Ultra ist, dass die Linse hinter einer Abdeckung verschwindet, wenn man das Gerät ausschaltet. So wird sie besser gegen Staubverunreinigungen geschützt. Gleichzeitig steckt die eigentliche Linse hinter einem flachen Glas, wodurch sie besonders leicht zu reinigen ist.

Dass es sich beim Horizon Ultra um das Flaggschiff aus dem Hause Xgimi handelt, sieht man sofort am Design und den Materialien . Er wirkt äußerst robust und qualitativ hochwertig. Der Look mit leichten Retroakzenten finde ich persönlich ziemlich ansprechend.

Anschlüsse: 2x USB, 1x HDMI in, 1x HDMI eARC, 1x 3,5mm-Klinke Audio out, 1x Optical out, 1x LAN

All das macht den Horizon Ultra zu einem extrem flexiblen Projektor , den man schnell mal irgendwo aufbauen kann und der mit seinem Bild in keinster Weise enttäuscht.

Wer großen Wert auf eine möglichst hochwertige Bildqualität legt, sollte sich ohnehin eher nach einem TV-Gerät mit OLED- oder QLED-Technologie umsehen. An dieses Bild wird ein Beamer nicht so schnell herankommen. Dafür haben Projektoren andere Qualitäten .

Wie hoch ist die Auflösung?

Bei der Auflösung ist der Horizon Ultra ein bisschen eine Mogelpackung. Das Bild stammt nämlich von einem 0,47 Zoll DMD-Display-Chip, der eine native Auflösung von 1080p ermöglicht - also FullHD mit 1920x1080 Pixel. Die 4K-Auflösung von 3840x2160 Pixel wird durch Pixel-Shifting erreicht.

Aber: Die EURO 2024 wird ohnehin nicht in 4K/UHD-Qualität übertragen. Produziert werden die Bilder vor Ort in 1080p mit 50 Bilder pro Sekunde und HDR. Auf ServusTV sind die Spiele in FullHD (1920x1080), im ORF in HD (1080x720) zu sehen.

Als Lichtquelle dient beim Horizon Ultra übrigens ein Hybridsystem aus Laser- und LED-Licht auf DLP-Basis. Das Projektionsverhältnis - also das Verhältnis zwischen Projektionsentfernung zu Bildbreite - liegt zwischen 1,2:1 und 1,5:1. Der Beamer kann sowohl verkehrt an der Decke montiert werden als auch eine Leinwand von hinten beleuchten.