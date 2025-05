Gigantische Stadt The Line könnte Wetter verändern, warnt Experte

Die Bandstadt in der Wüste könnte aufgrund ihrer Ausmaße Wetter- und Klimamuster verändern.

Die in Saudi-Arabien geplante Mega-Stadt The Line, die im Rahmen des Projekts NEOM entstehen soll, könnte bisher ungeahnte Auswirkungen auf die Umgebung haben. Donald Wuebbles, Klimawissenschaftler und Berater des Projekts, warnt, dass The Line lokale Wetter- und Klimamuster verändern könnte.

➤ Mehr lesen: Mega-Projekt NEOM wird zu finanziellem Desaster

Die 170 Kilometer lange und bis zu 500 Meter hohe langgezogene Stadt könnte laut Wuebbles Regenfälle, Wind- und Sandstürme in der Wüstenregion beeinflussen – Auswirkungen, die bisher nicht ausreichend untersucht wurden. Davon berichtet die Financial Times.

Wuebbles ist Professor für Atmosphärenwissenschaften an der University of Illinois und einer der Hauptautoren der Berichte für Klimaänderungen der UN. Ein 2. Mitglied des Neom-Beratungsausschusses, das anonym bleiben wollte, bestätigte gegenüber der Financial Times einige der von Wuebbles geäußerten Bedenken.