Temperatur, Strom und mehr: 9 Black-Friday-Angebote für Mess-Freaks

24.11.2025

Temperatur, Strom, Schall, Gewicht: All das und noch viel mehr kann man messen. Passende Geräte gibt es jetzt günstiger.

Alles Mögliche kann man mit den richtigen Gadgets messen. Im Alltag kann das praktisch, aber auch interessant sein. Bei der Black-Friday-Woche kommen Mess-Fans auf ihre Kosten, denn es gibt zahlreiche Geräte, zumindest ein wenig, vergünstigt. Wir haben 9 Mess-Gadgets für euch herausgesucht. ➤ Mehr lesen: Black-Friday-Angebote: 5 praktische Gadgets unter 50 Euro USB-C Tester Wer wissen möchte, wie schnell sein Handy oder Tablet wirklich lädt, kann das mit einem kleinen USB-C-Messgerät herausfinden. Auf Basis dieser Erkenntnisse kann man dann langsame Ladegeräte oder Kabel entsorgen und nur das auf Reise mitnehmen, was das Smartphone wirklich rasch auflädt. Derzeit gibt es ein solches Gerät bei Amazon um 9,42 Euro.

Infrarot-Thermometer Ein Infrarot-Thermometer ist nützlich, um berührungslos Oberflächentemperaturen zu messen, z.B. von Heizkörpern, Fußbodenheizungen, Fenstern, Herdplatten oder Kühlschränken. Auch beim Kochen kann ein solches Gerät hilfreich sein. Das ThermoPro TP30 ist ein Infrarot-Laserthermometer mit einem Messbereich von –50 °C bis 500 °C, einer Genauigkeit von ±1,5 % und einstellbarem Emissionsgrad von 0,1 bis 1,0 für verschiedene Materialien. Es eignet sich z.B. für Klimaanlagen, Tiefkühltruhen, Bodenheizungen oder Motoren. Ausdrücklich nicht gedacht ist es für die Messung von Körpertemperaturen. Es wird mit 2 AAA-Batterien betrieben, inklusive Batteriewarnanzeige. Der Preis im Rahmen der Black-Friday-Angebote liegt bei 14,68 Euro.

Multimeter Ein Multimeter misst Spannung, Strom, Widerstand – praktisch etwa bei Elektro-Basteleien. Das Crenova MS8233D ist ein kompaktes, batteriebetriebenes Digital-Multimeter mit automatischer Bereichswahl (Auto-Range) und LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung. Es dient zum Messen von AC/DC-Spannung und -Strom, Widerstand, Durchgang und Dioden und verfügt zusätzlich über eine berührungslose Spannungsprüfung (NCV), mit der sich spannungsführende Leitungen erkennen lassen. Geliefert wird das Multimeter inklusive Batterie, Tragetasche, Messleitungen und Krokodilklemmen, sodass man direkt loslegen kann. Der Preis im Rahmen der Black-Friday-Angebote liegt bei 22,58 Euro.

Leitungssucher Apropos Basteln: Wenn man zu Hause seine Wände anbohrt, sollte man darauf achten, keine Strom- oder Wasserleitungen zu erwischen. Hier hilft dieses Gerät. Der Hanmatek SF1 ist ein multifunktionaler Leitungssucher bzw. Wandscanner, der Holzständer, Eisen- und Nichteisenmetalle sowie stromführende Wechselstromkabel in Wänden aufspürt und deren ungefähre Tiefe auf einem LCD-Display anzeigt. Außerdem gibt es ein akustisches Signal. Im Inneren sitzen Sensoren, die ein elektrisches bzw. elektromagnetisches Feld erzeugen und Änderungen darin messen. Derzeit gibt es den Leitungssucher um 25,42 Euro.

Datenlogger Bei Messungen geht es oft nicht nur darum, eine Stichprobe zu nehmen, sondern über lange Zeit Daten aufzuzeichnen. Genau das macht dieser batteriebetriebene Datenlogger für Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Genutzt wird so etwas zur Langzeitüberwachung von Klima­bedingungen, etwa in Kühlschränken, Lagern, Laboren oder beim Transport empfindlicher Waren. Um die Daten auszulesen, kann man das Gerät per USB mit einem Computer verbinden. Am Black Friday gibt es das Gerät um 29,14 Euro.

TP-Link WLAN-Steckdose Vernetzte Steckdosen sind eine praktische Sache. Denn mit ihnen kann man nicht nur Geräte per Smartphone ein- und ausschalten, sondern oft auch den Stromverbrauch messen. Genau das bietet dieses Gerät aus der TP-Link Tapo-Serie. Nur 8,46 Euro werden derzeit für die Steckdose P 110 fällig.

TP-Link Tapo P 110 smarte Steckdose

SwitchBot CO2-Melder Ein CO2-Melder misst den Kohlenstoffdioxidgehalt in der Luft und warnt, wenn der Wert zu hoch wird. So hilft er dir zu erkennen, wann du lüften solltest, um Konzentration, Wohlbefinden und Langzeitgesundheit zu verbessern und ein „stickiges“ Raumklima zu vermeiden. Der SwitchBot CO2-Melder ist ein 6-in-1 Raumluftsensor, der CO2-Gehalt, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Zeit, Datum, Komfortstufe und einfache Wettervorhersage auf einem großen Display anzeigt. Der SwitchBot CO2-Melder kostet derzeit 47,39 Euro.

Schallpegelmessgerät Wer genau wissen möchte, wie viele Dezibel die Nachbarn gerade bei ihrer Weihnachtsparty produzieren, kann das mit einem Schallpegelmessgerät messen. Hier gibt es durchaus auch Geräte um die 11 Euro, wer wirklich verlässliche Ergebnisse möchte, muss aber tiefer in die Tasche greifen. Das PeakTech 8005 ist ein professionelles Schallpegelmessgerät der Klasse 2 mit integriertem Datenlogger, das Umgebungsgeräusche im Bereich von 30 bis 130 dB (Flüstern bis Presslufthammer) mit einer Auflösung von 0,1 dB erfasst. Am Black Friday gibt es das Gerät um 158 Euro.

Küchenwaage Auch eine Waage ist ein Messgerät. Diese digitale Küchenwaage kann wahlweise per 2 AAA-Batterien oder mit dem integrierten Akku mit Strom versorgt werden. Dieser wird per USB-C geladen. Die Genauigkeit beträgt 1 Gramm, maximal kann man 15 Kilogramm abwiegen. Derzeit gibt es die Waage um 15,19 Euro.

