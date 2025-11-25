Gentest für Typ-1-Diabetes: 1 Tropfen Blut genügt

Eine Forschungsinitiative untersucht Babys auf Risikomarker. Betroffene sollen so schneller eine angemessene Therapie bekommen.

„Typ-1-Diabetes ist die häufigste chronische Stoffwechselerkrankung bei Kindern und Jugendlichen. Oft wird die Diagnose zu spät gestellt, die Patientinnen und Patienten kommen häufig in recht schlechtem Zustand zu uns“, schildert Dr. Birgit Rami-Merhar. Sie ist Leiterin des Spezialbereichs Pädiatrische Diabetologie an der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde an der MedUni Wien. Gemeinsam mit ihrem Team betreut sie etwa 350 Patientinnen und Patienten. Insgesamt sind hierzulande etwa 30.000 Menschen, davon rund 3.500 Kinder und Jugendliche, betroffen. Insulinproduzierende Zellen gehen zugrunde Die Erkrankung ist tückisch: Das Immunsystem greift die insulinproduzierenden Zellen in der Bauchspeicheldrüse – auch Betazellen genannt – an, sodass diese zunehmend zugrunde gehen. ➤ Mehr lesen: Schlecht für den Körper? Süßstoffmythen im Faktencheck „Insulin ist ein lebensnotwendiges Hormon“, betont Rami-Merhar. Es ist erforderlich, um Zucker im Stoffwechsel zu verwerten. Ist es nicht in ausreichender Menge vorhanden, sammelt sich Zucker im Blut an, was zunächst zu starkem Durst, erhöhtem Harndrang, Müdigkeit, Übelkeit und Gewichtsverlust führt.

Birgit Rami-Merhar ist Leiterin des Spezialbereichs Pädiatrische Diabetologie an der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde an der MedUni Wien. © Privat

Lebensbedrohliche Folgen Dieser krankhaft erhöhte Blutzuckerspiegel ist auch als Hyperglykämie bekannt und kann bei längerer Dauer eine lebensbedrohliche Stoffwechselentgleisung, Ketoazidose genannt, zur Folge haben. Gleichzeitig bekommt der Körper ohne das Insulin, das die Aufnahme von Zucker ermöglicht, nicht ausreichend Energie, weshalb körpereigene Zucker- und später Fettreserven abgebaut werden. Bleibt Typ-1-Diabetes unbehandelt, nehmen Nerven und Blutgefäße Schaden. Die Lebenserwartung sinkt deutlich. ➤ Mehr lesen: Implantat kann Diabetes-Patienten vor lebensgefährlicher Hypo retten Seit etwa 100 Jahren behandelbar „Bis vor 100 Jahren ist man daran noch gestorben“, sagt Fredrik Debong. Der studierte Medizin-Informatiker hat nach dem erfolgreichen Verkauf seiner Diabetes-App „mySugr“ den Risikokapital-Fonds 1921.vc gegründet – benannt nach dem Jahr, in dem die Insulintherapie entdeckt wurde.

Der gebürtige Schwede wurde vor über 40 Jahren mit Typ-1-Diabetes diagnostiziert. Trotz großer technischer Fortschritte sei der Umgang damit auch heute noch sehr anstrengend: „Ich muss auch mit Sensoren und automatischen Pumpen über 170 Mal pro Tag an die Therapie denken. Ich muss immer noch Kohlenhydrate abschätzen und auf meinem Gerät herumdrücken. Wenn ich Sport machen möchte, muss ich das schon zwei Stunden vorher wissen.“

Fredrik Debong hat den Risikokapital-Fonds 1921.vc gegründet. © Anna Clara Holmberg

Derzeit nicht heilbar Debong hat sich daher zum Ziel gesetzt, mit seinem Fonds und seiner Expertise junge Start-ups zu unterstützen, die daran arbeiten, Typ-1-Diabetes erträglicher zu machen. Heilen kann man die Erkrankung nach heutigem Stand der Medizin nämlich nicht. Die Forschung arbeitet derzeit an Möglichkeiten, die Zerstörung der Betazellen zu verlangsamen und damit das Einsetzen der Symptome zu verzögern. Je früher man von der Autoimmunerkrankung weiß, desto schneller kann man sie mit einer Insulintherapie behandeln. Vorstadien erkennen Relativ neu sei, dass man Typ-1-Diabetes in Stadien einteilt und auch schon Vorstufen diagnostizieren kann, bevor Insulin benötigt wird, erläutert Rami-Merhar: „Die Krankheitsentstehung erklärt man sich so, dass es auf Basis eines erhöhten genetischen Risikos zu einer Aktivierung des Immunsystems kommt. Dabei entstehen Diabetes-Autoantikörper.“ Diese lassen sich im Blut nachweisen. Das ermöglicht eine Diagnose – weit bevor Patientinnen und Patienten Symptome spüren oder erhöhte Blutzuckerwerte aufweisen. Nicht ausreichend Fachpersonal Kinderärztin Rami-Merhar vom AKH Wien würde sich ein populationsbezogenes Antikörper-Screening wünschen, in dem alle Kinder und Jugendlichen in Österreich in regelmäßigem Abstand auf ihr Typ-1-Diabetes-Risiko getestet werden. „Leider haben wir bereits jetzt nur halb so viel Fachpersonal, wie wir für die Versorgung laut internationaler Leitlinien brauchen würden“, bedauert die Diabetologin. Immerhin ermöglicht nun eine internationale Forschungsinitiative eine einigermaßen breit aufgestellte Untersuchung für Neugeborene. Freder1k-Studie untersucht Neugeborene An der „Freder1k“ betitelten Studie, ausgehend vom Helmholtz-Zentrum in München, sind seit August auch Rami-Merhar und ihr Team von der MedUni Wien am AKH sowie das Krankenhaus Goldenes Kreuz beteiligt. Weitere Gesundheitseinrichtungen im Osten Österreichs sollen folgen.