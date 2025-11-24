Künstliche Zunge erkennt, wie scharf eine Chili wirklich ist

Durch ein spezielles Gel kann gemessen werden, wie scharf scharfe Speisen sind.

„Die kannst ruhig essen, ist eh nicht scharf“: 5 Sekunden später brennt das Maul und weit und breit ist kein Glas Milch in Reichweite, um den Schmerz zu lindern.

Es braucht keinen bösartigen Kameraden, um so ein Erlebnis mit einer frischen Chilischote, dem Curry beim Inder oder der „Spezialsauce“ in der Kebabbude zu erleben. Jeder Mensch nimmt Schärfe unterschiedlich wahr und weil Schärfe aus Naturprodukten gewonnen wird, kann selbst innerhalb einer Chilisorte die gefühlte Schärfe von mild bis „wtfwtfwtf!“ reichen.

Chinesische Wissenschafter wollen diesem Schärfe-Roulette ein Ende setzen. Dazu haben sie eine synthetische Zunge entwickelt, berichtet Nature.

Gel aus Milchpulver

In der Vergangenheit wurden bereits künstliche Zungen geschaffen, um Geschmacksrichtungen zu registrieren und voneinander zu unterscheiden. Die Forscher wollten bei ihrem aktuellen Projekt aber nicht nur wissen, dass etwas scharf ist, sondern wie scharf es ist.

Dazu haben sie ein Gel aus Milchpulver, Acrylsäure und Cholinchlorid hergestellt. Wenn das Gel unter Spannung steht, können die Chlorid- und Wasserstoff-Ionen Elektrizität leiten, weil sie mobil sind.