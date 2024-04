5 Apps, die euch verraten, was wirklich in Lebensmitteln steckt

Produktchecker-Apps klären auf, was in Produkten wie Lebensmittel oder Kosmetika enthalten ist und wer sie wirklich herstellt.

ToxFox

Einen anderen Blick auf die Produkte in unserem Alltag erlaubt die App ToxFox. Wie der Name bereits vermuten lässt, wirft die App einen Blick auf bedenkliche Inhalte in Produkten wie Kosmetika, Kleidung, Spielzeug, Elektronik und auch Lebensmittel.

Die äußerst übersichtliche App erlaubt uns dabei sowohl das Stöbern als auch direkte Suchen und Scannen von Produkten. So erfahren wir durch einen Scan des Zahnpasta-Barcodes beispielsweise, dass diese Titanoxid enthält, als bedenklich eingestuft wird und gerade für Anwendungen im Mund eher ungeeignet ist.

Gleichzeitig können wir uns durch die Kategorien wie Kosmetika durchtippen und schauen, welche Produkte als Alternative infrage kommen. ToxFox erklärt durchgehend, woher die Infos stammen und ermöglicht uns, über einen Button einen „Protest an den Hersteller“ zu senden. Hinter der vollkommen kostenlosen App steckt der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland.

ToxFox ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.