Neue Windows-Funktion soll zweite CrowdStrike-Katastrophe verhindern

Ein besonders prominentes Beispiel war der Time Square in New York. Hier fielen die riesigen, elektronischen Anzeigeflächen aus.

Am 12. Juli 2024 löste ein fehlerhaftes Update der Cybersecurity-Software CrowdStrike ein IT-Chaos aus. Das Update führte dazu, dass Windows-Systeme weltweit ausfielen und wirtschaftliche Schäden in Milliardenhöhe folgten, weil Banken, Airlines und Firmensysteme betroffen waren.

Microsoft setzt alles daran, dass so etwas in Zukunft nicht mehr passiert. Derzeit testet der IT-Konzern in einer Beta-Version von Windows 11 eine Funktion namens Quick Machine Recovery (QMR). Das Feature soll eingreifen, wenn ein Windows-PC nicht mehr startet, und den Fehler automatisch beheben.

Microsoft wird benachrichtigt und kann eingreifen

Das soll folgendermaßen funktionieren: Nach einem Boot-Problem sieht man den Wiederherstellungs-Modus. Neu ist hier die Option Quick machine recovery. Wählt man sie aus, wird über eine Internetverbindung ein Fehlerbericht an Microsoft geschickt.