CrowdStrike-Ausfall kostet Milliarden, Firma verschenkt Kaffeegutscheine

Die Firma CrowdStrike hat nach dem weltweiten IT-Ausfall durch ein fehlerhaftes Update einen schweren Stand. Wenig besser macht es die Nachricht, dass sich das Unternehmen bei den überarbeiteten IT-Experten mit einem 10-Dollar-Gutschein bedankt. Der funktionierte aber nicht.

In der begleitenden E-Mail verwies ein Top-Manager von Crowdstrike darauf, dass die PC-Abstürze am vergangenen Freitag den Beschäftigten zusätzliche Arbeit beschert hätten: "Um unsere Dankbarkeit auszudrücken, geht der nächste Kaffee oder Snack spät in der Nacht auf uns", hieß es zu dem Gutschein für den Lieferdienst UberEats, berichtet Bloomberg.

➤ Mehr lesen: Weltweit Chaos wegen IT-Ausfall: Das steckt dahinter