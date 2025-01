NEOM: Neue Fotos zeigen Baustelle von The Line

16.01.2025

Um zu beweisen, dass es die 170 Kilometer lange Stadt wirklich geben wird, wurden Fotos vom Baufortschritt veröffentlicht.

In den vergangenen Jahren hat Größenwahn einen neuen Namen bekommen: NEOM. Mit dem Projekt, das mehrere Bauvorhaben umfasst, will Saudi-Arabien seinen Pfad in eine Zukunft ebnen, die unabhängig von Erdölexporten ist. Mehr als 925 Milliarden Dollar werden dafür zur Verfügung gestellt. Ein Herzstück dieses Vorhabens ist die Bandstadt The Line, sich über 170 Kilometer schnurgerade durch die Wüste erstrecken soll. Das riesige Bauprojekt sorgt für Staunen und Kopfschütteln gleichermaßen und ruft zahlreiche Zweifler auf den Plan. Um diesen Kritikern zu entgegen, postet der NEOM-Manager Giles Pendleton regelmäßig Bilder von der The-Line-Baustelle - so wie am 15. Jänner. Mit dem Zusatz "NEOM is real" will er damit beweisen, dass tatsächlich an der Science-Fiction-Stadt gebaut wird. ➤ Mehr lesen: Kilometerhohe Wolkenkratzer sollen erneuerbare Energie speichern

5 Bilder Slideshow ansehen © Bild: Giles Pendleton / LinkedIn Baufortschritt von The Line am 15. Jänner 2025 © Bild: Giles Pendleton / LinkedIn Baufortschritt von The Line am 15. Jänner 2025 © Bild: Giles Pendleton / LinkedIn Baufortschritt von The Line am 15. Jänner 2025 © Bild: Giles Pendleton / LinkedIn Baufortschritt von The Line am 15. Jänner 2025 © Bild: Giles Pendleton / LinkedIn Baufortschritt von The Line am 15. Jänner 2025

Baustelle aus der Luft abgelichtet Mehr als eine Armee an Baufahrzeugen ist auf den Bildern bislang nicht zu erkennen. Unzählige Bagger, Planierraupen, Lkw und Kräne sind offenbar dabei, den Untergrund für das Fundament von The Line zu präparieren. Mehr Informationen als die Fotos und ein paar motivierende Worte liefern die Postings von Pendleton eigentlich nie. Auf anderen aktuellen Bildern, die aus der Luft aufgenommen wurden, ist die Baustelle ebenso zu sehen. Dabei ist gut zu erkennen, wie der Weg durch die Wüste für die Bandstadt geebnet wurde. ➤ Mehr lesen: Beim Bau von The Line und Co sollen 21.000 Arbeiter gestorben sein

Tausende Arbeiter sollen gestorben sein Seit die Baustellen von NEOM vor 8 Jahren eröffnet wurden, sollen mehrere Tausend ausländische Arbeitskräfte zu Tode gekommen sein. Beim Bau von The Line und den anderen NEOM-Bauvorhaben, sollen laut einer Dokumentation des britischen Fernsehsenders ITV mehr als 21.000 Arbeiter gestorben sein. Der ITV-Doku zufolge soll es sich dabei hauptsächlich um Arbeitskräfte aus Nepal, Bangladesch und Indien handeln. Einige Medien behaupten sogar, dass seit 2017 mehr als 100.000 Migranten verschwunden sein. Saudi-Arabien weist diese Zahlen als Falschinformation zurück. ➤ Mehr lesen: Weltweit erster 1.000-Meter-Wolkenkratzer wird doch fertiggebaut Massive Verzögerungen Hinter vorgehaltener Hand berichten zudem mehrere Quellen, dass die Bauvorhaben weit hinter dem Zeitplan liegen und die Kosten in unermessliche Höhen steigen. Immer wieder werden Zweifel laut, die die Sinnhaftigkeit und den Erfolg des Projekts, das von vielen als größenwahnsinnig angesehen wird, in Frage stellen.

NEOM-Projekte in Saudi-Arabien

20 Bilder Slideshow ansehen © Bild: Zaha Hadid Architects Projekte in Trojena © Bild: NEOM © Bild: New Murabba Development Company Der würfelförmige Wolkenkratzer Mukaab © Bild: NEOM Die Epicon-Türme © Bild: NEOM Die Epicon-Türme © Bild: NEOM Die Epicon-Türme © Bild: NEOM Die Epicon-Türme © Bild: NEOM Die Epicon-Türme © Bild: NEOM Die Epicon-Türme © Bild: NEOM Die Epicon-Türme © Bild: NEOM Die Epicon-Türme © Bild: NEOM Die Epicon-Türme © Bild: NEOM © Bild: New Murabba Development Company Der würfelförmige Wolkenkratzer Mukaab © Bild: New Murabba Development Company © Bild: Zaha Hadid Architects Projekte in Trojena © Bild: Zaha Hadid Architects Projekte in Trojena © Bild: Zaha Hadid Architects Der Blick über den See © Bild: Zaha Hadid Architects Der künstlich angelegte Frischwassersee © Bild: Zaha Hadid Architects Die geplante Skipiste

Größtes Gebäude der Welt The Line ist nur ein Projekt von vielen, an denen in Saudi-Arabien derzeit gearbeitet wird. In dem Land soll unter anderem das größte Gebäude der Welt entstehen: Der würfelförmige Wolkenkratzer Mukaab, der 20 Empire State Buildings beherbergen kann. ➤ Mehr lesen: The Line: Vergleich mit Eiffelturm zeigt gigantisches Ausmaß

Höchstes Gebäude der Welt Auch das höchste Gebäude der Welt wird in Saudi-Arabien errichtet. Die Arbeiten an dem Kingdom Tower standen eigentlich 6 Jahre still. Im Oktober vergangenen Jahres wurde bekannt, dass der weltweit erste Wolkenkratzer mit einer Höhe von mehr als 1.000 Meter doch fertig gebaut werden soll. ➤ Mehr lesen: Weltweit erster 1.000-Meter-Wolkenkratzer wird doch fertiggebaut

Größter Flughafen der Welt Zu all dem Größenwahn gehört auch der größte Flughafen der Welt. Der King Salman International Airport soll die Hauptstadt Riad an das internationale Flugnetz anbinden. Mit einer Kapazität für 120 Millionen Passagieren pro Jahr soll er bei der Passagieranzahl der weltgrößte Flughafen sein. ➤ Mehr lesen: In Saudi Arabien soll der größte Flughafen der Welt entstehen

King Salman International Airport

8 Bilder Slideshow ansehen © Bild: Foster + Partners © Bild: Public Investment Fund King Salman International Airport © Bild: Foster + Partners © Bild: Foster + Partners © Bild: Foster + Partners © Bild: Foster + Partners © Bild: Public Investment Fund / YouTube © Bild: Public Investment Fund King Salman International Airport