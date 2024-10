In Saudi-Arabien wird derzeit an zahlreichen Baustellen für Mega-Projekte gearbeitet. Das Bekannteste ist The Line - die 170 Kilometer lange Bandstadt, die im Rahmen des NEOM-Projekts realisiert werden soll. Zu sehen davon sind derzeit lediglich Bilder von Baggern, die am Fundament der Sci-Fi-Stadt arbeiten.

Ganz ähnliche Bilder wurden nun von Mukaab veröffentlicht. Das ist ein würfelförmiger Wolkenkratzer, dessen Fundament derzeit in der Hauptstadt Riad errichtet wird. Die Baufirma hat den offiziellen Baustart des futuristischen Gebäudes bekannt gegeben.

➤ Mehr lesen: Weltweit erster 1.000-Meter-Wolkenkratzer wird doch fertiggebaut