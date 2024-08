Der verrückte Wettlauf um das höchste Gebäude der Welt

15.08.2024

Mit Ankündigungen der Superlative liefern sich Dubai und Saudi-Arabien ein erbittertes Rennen um das weltgrößte Gebäude.

Bei dem Rennen um den höchsten Wolkenkratzer der Welt gilt es den Burj Khalifa einzuholen. Das im Jahr 2010 fertiggestellte Gebäude steht in Dubai und ragt 829,8 Meter in die Höhe. Zahlreiche Projekte wollen dem Burj Khalifa den Titel des höchsten Gebäudes der Welt streitig machen. Geht es nach den hochtrabenden Ankündigungen, dann soll demnächst erstmals die 1-Kilometer-Marke geknackt werden. Weil es aber ziemlich einfach ist, eine bloße Ankündigung in den Raum zu stellen, ist auch schon von einem 2.000 Meter hohen Wolkenkratzer die Rede. ➤ Mehr lesen: Kilometerhohe Wolkenkratzer sollen erneuerbare Energie speichern Die Ungewissheit um den Jeddah Tower In der saudi-arabischen Hafenstadt Dschidda steht bereits das Fundament des Jeddah Towers. Auch die ersten Stockwerke wurden seit dem Baustart 2012 bereits gebaut. Eigentlich hätte der Wolkenkratzer schon vor Jahren fertig sein sollen, doch 2018 wurden die Bauarbeiten gestoppt. ➤ Mehr lesen: Mit diesen Fotos will Saudi-Arabien beweisen, dass NEOM real ist

Ursprünglich sollte der Jeddah Tower 1.600 Meter hoch werden. Wegen Problemen bei der Beschaffenheit des Untergrunds wurde die Höhe auf 1.007 Meter reduziert. Mittlerweile sollen die Bauarbeiten wieder aufgenommen worden sein. Ein geplantes Fertigstellungsdatum liegt keines vor. Sollte der Jeddah Tower jemals zum höchsten Gebäude der Welt werden, werden noch mehrere Jahre vergehen. ➤ Mehr lesen: NEOM bekommt kristallartigen Wolkenkratzer Der Dubai Creek Tower Dass in Saudi-Arabien der höchste Wolkenkratzer stehen soll, wollte Dubai nicht auf sich sitzen lassen und kündigte 2016 den Dubai Creek Tower an. Für den Aussichtsturm ist eine Höhe zwischen 928 und 1.400 Meter geplant. Der Dubai Creek Tower hätte bereits zur Expo 2020 fertig sein sollen. Wann und ob er überhaupt jemals Besuchern eine Aussicht bieten wird, ist unklar. Angeblich wurden die Pläne neu gestaltet und die Bauarbeiten sollen im Gange sein. ➤ Mehr lesen: Saudi-Arabien plant irrwitziges Fußballstadion für "The Line"

Das 2-Kilometer-Hochhaus Es dauerte nicht lange und Saudi-Arabien schlug zurück: In der Hauptstadt Riad soll ein Gebäude entstehen, das alles andere sprichwörtlich in den Schatten stellt. Der geplante Wolkenkratzer soll eine Höhe von 2 Kilometern erreichen und damit mehr als doppelt so hoch sein, wie der aktuelle Rekordhalter. Geplant ist das 2.000-Meter-Gebäude in der Nähe des internationalen Flughafens. Und wie könnte es anders sein: Der King Salman International Airport soll im Jahr 2030 eröffnet werden und zum größten Flughafen der Welt werden. Ob es jemals dazu kommt, darf bezweifelt werden. ➤ Mehr lesen: In Saudi Arabien soll der größte Flughafen der Welt entstehen

Rekordankündigungen In Baku war in den 2010er Jahren auch schon einmal ein Wolkenkratzer geplant, der die 1-Kilometer-Marke hätte durchbrechen sollen. Doch die Pläne für den Azerbaijan Tower mit seinen 185 Stockwerken wurden nicht weiterverfolgt. In Tokio gibt es ebenso ein Projekt, in dessen Rahmen ein Rekordgebäude entstehen soll. Der Sky Mile Tower soll 1.700 Meter in die Höhe ragen und Platz für ungefähr 55.000 Menschen bieten. Ob die Pläne dafür überhaupt weiterverfolgt werden, darüber gibt es unterschiedliche Angaben. ➤ Mehr lesen: The Line: Vergleich mit Eiffelturm zeigt gigantisches Ausmaß

Der höchste US-Wolkenkratzer Gegen diese größenwahnsinnigen Projekte sehen die USA mittlerweile mickrig aus. Einst waren sie Sinnbild für die höchsten Wolkenkratzer, nun misst das höchste US-Gebäude "nur" 541 Meter. Damit ist das One World Trade Center in New York City das derzeit siebenthöchste Gebäude weltweit. Der höchste Wolkenkratzer der USA soll demnächst in Oklahoma City entstehen. Der "The Boardwalk at Bricktown"-Wolkenkratzer soll eine Höhe von 581 Meter erreichen. Der gesamte Komplex beinhaltet noch 3 weitere Gebäude, die ebenso 105 Meter hoch sein sollen. ➤ Mehr lesen: Der höchste Wolkenkratzer der USA entsteht in Oklahoma City

"The Boardwalk at Bricktown"-Wolkenkratzer © AO Architects