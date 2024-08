Saudi-Arabien plant irrwitziges Fußballstadion für “The Line”

Das Fußballstadion in "The Line" ist nicht das einzige futuristische Bauwerk, das Saudi-Arabien für die WM 2034 plant.

Saudi-Arabien hat seine 11 Fußballstadien enthüllt, in denen 2034 die Fußball-Weltmeisterschaft stattfinden soll. Eines davon soll sich auch in der Sci-Fi-Stadt " The Line " befinden. Damit das Stadion in der engen Linien-Stadt zumindest etwas Sonnenlicht erhascht, soll es in einer Höhe von 350 Metern gebaut werden.

Das Fußballstadion passt nahtlos in die Sci-Fi-Stadt, bei der sich das Leben zwischen 2 500 Meter hohen Wolkenkratzern abspielen soll, die sich 170 Kilometer durch die Landschaft ziehen. Bis 2030 soll die Stadt allerdings nur gut 2 Kilometer lang sein - Auto braucht man also keines, um von der Stadtgrenze ins Stadion zu gelangen. Das wäre allerdings auch nicht möglich, denn in The Line soll es nur U-Bahnen und Züge geben, die auf insgesamt 5 Ebenen verkehren.

Wo die 46.000 Besucher nach dem Match unterkommen sollen, ist unklar. Die 2034 mehr als unfertige Stadt dürfte mit den Menschenmassen wohl deutlich überfordert sein.

Weitere futuristische Stadien

Das Fußballstadion in The Line ist allerdings nicht das einzige futuristische Gebilde, in dem Fußballspiele ausgetragen werden sollen. Das Prince Mohammed bin Salman Stadium nahe Riad soll direkt in eine Klippe hineingebaut werden. Die Fassade soll aus farbigem Glas und LED-Bildschirmen bestehen, die Renderings deuten auf ein extravagantes Vorhaben hin.