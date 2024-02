Megaprojekt The Line: Neues Video zeigt Baufortschritt

Mit regelmäßigen Updates versuchen Saudi-Arabien und die Projektverantwortlichen die Marketingmaschinerie rund um die NEOM-Megaprojekte am Laufen zu halten. So wird in einem aktuellen Video der Baufortschritt der 170 Kilometer langen Bandstadt "The Line" präsentiert.

Es sei eines der ambitioniertesten Bauvorhaben, das die Menschheit je angegangen ist, sagt Denis Hickey, Entwicklungsleiter von "The Line". Aktuell werde das Fundament für die Sci-Fi-Stadt gelegt.

Es werde rund um die Uhr gearbeitet. Millionen von Kubikmetern an Wasser und Erde werde Woche für Woche bewegt. Der erste Abschnitt von The Line werde 2030 fertiggestellt, behauptet Hickey in dem Video.