Chinas Flugzeugträger-Jet J-15 stürzt bei Training ab

Das Video zeigt, wie der Jet mehr oder weniger wie ein Stein vom Himmel fällt und explodiert. Der Pilot konnte sich davor per Schleudersitz retten. Durch den Absturz soll niemand verletzt worden sein.

Ein chinesischer Kampfjet vom Typ J-15 ist bei einem Trainingseinsatz abgestürzt. Eine Aufnahme davon kursiert in chinesischen Online-Netzwerken.

Passiert ist der Absturz offenbar in einem Gebiet nahe der Stadt Jialai im Bezirk Lingao, Hainan. In der Gegend befindet sich der Luftwaffenstützpunkt Lingshui, was die Ortsangabe plausibel erscheinen lässt.

Einziger Flugzeugträger-Jet Chinas

Die J-15 ist derzeit Chinas einziger Jet, der für den Einsatz auf Flugzeugträgern ausgelegt ist. Sein Spitzname lautet “Flying Shark”, der NATO-Name ist Flanker-X2. Es handelt sich bei ihr um ein Kampfflugzeug der 4,5. Generation. Er kann eine Vielzahl an Waffensystemen tragen, darunter PL-10 und PL-15 Luft-Luft-Raketen sowie präzisionsgelenkte Munition.

Ihre Entwicklungsgeschichte ist etwas kurios. China wollte ursprünglich Su-33 aus Russland kaufen.