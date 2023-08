NEOM: Riesiges Skigebiet in Saudi-Arabien nimmt Form an

Ein weiteres Highlight von Trojena soll ein künstlicher See sein, der eine Reihe von Wassersportarten möglich machen wird. Das Angebot soll von einer Reihe an Hotels ergänzt werden. 7.000 Bewohner*innen und 700.000 jährliche Besucher*innen soll Trojena schlussendlich haben.

Zukunft ohne Öl

Für Saudi-Arabien soll NEOM eine Zukunft einläuten, in der die Haupteinnahmequelle Erdöl zunehmend versiegt. „Letztlich soll die Stabilität des Königreichs Saudi-Arabien auch in Zukunft gesichert sein. Wenn kein Erdöl mehr produziert werden kann, muss man wissen, wie es weitergeht“, erklärte Rüdiger Lohlker, Orientalistik-Professor mit Schwerpunkt Arabische Welt an der Uni Wien in einem früheren Gespräch mit der futurezone. Ziel sei es unter anderem, die junge Elite im Land behalten. Sie erhält aktuell meist im Ausland eine gute Ausbildung.

➤ Mehr lesen: So realistisch ist das Mega-Projekt "The Line"

Saudi-Arabien wolle mit seinem Vorhaben nicht nur Dubai nacheifern, sondern es übertreffen und sich damit global als technikzentrierte Macht positionieren, erklärt er.